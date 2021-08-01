تونس.. ما تداعيات إيقاف "رجل النهضة" في القضاء البشير العكرمي على الحركة؟

توقع مراقبون للشأن التونسي، أن يفضي وضع القاضي المعروف بـ“رجل النهضة“ في القضاء، بشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية، إلى فتح أخطر الملفات في السنوات العشر الماضية.

ويُتهم العكرمي بالتلاعب بملفات خطيرة أبرزها ملف الاغتيالات، وسط تكهنات بأن تمتثل قيادات حركة النهضة أمام القضاء على خلفية هذا الملف.

وأصدر وزير الداخلية التونسي، رضا غرسلاوي، السبت، قرارا بوضع قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يوما، مع منع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ”ترخيص“، باستثناء من يحق لهم النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.

ويأتي القرار بعد إيقاف العكرمي منذ أيام عن العمل، وإحالة ملفه إلى النيابة العامة، بقرار من مجلس القضاء العدلي؛ على خلفية تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، الذي نشرته هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والذي اتهمه بالتلاعب بملفات ”إرهابية“، من بينها الاغتيالات السياسية.

رفع الحصانة

وقال مسؤول قضائي لـ“إرم نيوز“، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يرفع الحصانة بعد عن القاضي بشير العكرمي، وبالتالي لم يكن ممكنا توقيفه، وهو ما دفع إلى وضعه رهن الإقامة الجبرية، والإقرار بإمكانية تمديد القرار، حسب تعبيره.

وأضاف المسؤول التونسي، أن النيابة العامة ستطلب في الأيام المقبلة رفع الحصانة عن القاضي بشير العكرمي؛ ليتسنى تتبعه عبر الأجهزة القضائية بخصوص التهم الملاحق بها.

حيال ذلك، رجح مراقبون أن تقود عملية وضع القاضي بشير العكرمي رهن الإقامة الجبرية، إلى جر قيادات من حركة النهضة إلى القضاء في الأيام المقبلة.

ملفات ثقيلة

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي لـ ”إرم نيوز“، إن إخضاع القاضي بشير العكرمي إلى الإقامة الجبرية، يعد مقدمة لمحاكمته بتهمة التلاعب بملفات ثقيلة تخص ”الإرهاب“ والاغتيالات السياسية.

وأضاف العبيدي، أن قرار وضع العكرمي قيد الإقامة الجبرية، يعكس رغبة رئيس الدولة، قيس سعيد، في محاسبة الفاسدين، مرجحا أن تشمل التحقيقات قريبا رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي والمقربين منه، حول الجهاز السري للاغتيالات في تونس، بحسب دفاع بلعيد والبراهمي.

وبحسب العبيدي، ستكون قيادات من حركة النهضة أمام القضاء لأول مرة بخصوص الاتهامات التي يوجهها لها خصومها، معتقدا أن يؤدي ذلك إلى حل الحزب، خاصة إذا أدلى العكرمي بمعلومات بشأن ارتباطه بحركة النهضة.

تداعيات كبرى

بدوره، اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي في حديث لـ“إرم نيوز“، أن وضع القاضي بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية، ستكون له تداعيات كبرى على حركة النهضة، بوصفها أكثر متضرر من القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وقال الحاجي، إن المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي -في حال تأكدها- تبين أن عددا كبيرا من قيادات حركة النهضة، سيتم تقديمها إلى القضاء.

ورأى الحاجي، أن سقوط القاضي بشير العكرمي يعد حدثا غير مسبوق، يؤكد سقوط المنظومة السياسية التي شكلتها حركة النهضة أو شاركت فيها؛ ما يعني أن عملية تغيير الوضع بشكل جذري، تجري بنسق حثيث.

جهاز ”النهضة“ السري

الناشط السياسي كريم بورزمة قال لـ ”إرم نيوز“، إن المحاكمات ضد حركة النهضة وقياداتها السياسية، ستبدأ في الأيام المقبلة، وذلك بخصوص جهازها السري الذي تتستر عليه، والذي ساهم بشير العكرمي في التلاعب به، حسب تعبيره.

وأضاف بورزمة، أن إدانة حركة النهضة باغتيال بلعيد والبراهمي ستفضي في النهاية إلى حل حركة النهضة، وطي صفحتها بشكل نهائي، منوها إلى أن هذا التوجه مدعوم شعبيا ويلقى مساندة إقليمية ودولية واسعة.