كيف سيعود البرلمان التونسي للعمل بعد تجميد أعماله؟ (فيديو إرم)

توقع محللون سياسيون أن يشهد العمل البرلماني تغييرات جذرية، تبعا للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، من شأنها أن تؤدي إلى حل المجلس النيابي، أو تحوّل الأغلبية الحاكمة إلى معارضة.

ويرى رئيس حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، أن الخريطة البرلمانية بعد 30 يوما من تجميد اختصاصات المجلس النيابي، مرتبطة بالمسار القضائي، مضيفا أن رفع الحصانة عن النوّاب، هو تمهيد لمحاكمة كل من تعلقت به قضايا داخل البرلمان.

ولا يعتقد رئيس حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، أن يستأنف البرلمان أعماله برئاسة راشد الغنوشي، وتساءل بغرابة في السياق ذاته عن أسباب عدم استقالته حتى الآن.

ويرجح الناشط السياسي فيصل عليمي، أن تقود التحقيقات القضائية إلى إثبات تلقي كتل نيابية لتمويلات مشبوهة من الخارج، ومن رجال أعمال في الداخل، ما يقضي بسقوطها مقابل صعود قوى وطنية وحركات شبابية، تؤكد أن الأمل ما زال قائما في تونس، بحسب تعبيره.

وترى الباحثة في كلية العلوم القانونية، في تونس، خلود بن سعيد، أن المشهد البرلماني سينقلب، لتصبح الأغلبية الحاكمة في المعارضة، فيما تتحول المعارضة إلى منظومة حكم، ذلك أن برلمان ما بعد 25 يوليو/ تموز، لن يكون كالبرلمان الذي قبله.

ولا تعتقد خلود بن سعيد، أن يشكل الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجموعة برلمانية مساندة له، لكن الوضع العام سيحتم وجود قوة برلمانية داعمة له، تتكون من البرلمانيين المنتمين إلى حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي ومجموعات أخرى، بحسب تعبيرها.

ويؤكد الناشط السياسي فيصل عليمي، أنّه من المهم إسناد قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، شعبيا وسياسيا؛ لتحقيق التغيير نحو الأفضل، نحو الديمقراطية والسيادة الوطنية والنظام السياسي المتوازن الذي ينهي صراع السلطات.

ويواجه البرلمان الحالي، سيناريو إمكانية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2019، إذا ما تأكد حصول قوائم انتخابية على تمويلات مشبوهة.

وفي السياق ذاته، ترى الباحثة في القانون، خلود بن سعيد، أن الرئيس التونسي سيحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

ويؤيد الناشط السياسي فيصل عليمي، هذا الموقف المتعلق بحلّ البرلمان، مشددا على أن الرئيس يجاري النسق وفق آليات قانونية ودستورية.

ويبقى مصير النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان غامضا، حيث يرى الناشط السياسي فيصل عليمي، أنه إذا كانت في مصلحة الشعب، فإنها لن تلغى، أما إذا كانت مرتهنة لدول أجنبية وتضر بالاقتصاد التونسي، فإنها سوف تلاقي ضغطا شعبيا من أجل إلغائها.

وقالت خلود بن سعيد، إنّ مصير تلك القوانين، سيكون رهين الوضع التشريعي في البلاد، فإما أن يبقى بيد رئيس الدولة، أو أنه سيعود إلى البرلمان الحالي، أو سينتقل إلى برلمان جديد.