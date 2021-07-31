مصر والجزائر تؤكدان توافقهما حول أبرز قضايا المنطقة

أكد وزيرا الخارجية المصري والجزائري السبت، توافق رؤية البلدين حول أبرز قضايا المنطقة، لا سيما أزمة سد النهضة والتطورات في الساحتين التونسية والليبية.

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، إن علاقات مصر وإثيوبيا والسودان تمر بمرحلة دقيقة ومن المهم التوصل لاتفاق بينها في ملف المياه.

وأعرب لعمامرة عن أمله في أن تكون الجزائر جزءا من الحل في المشكلات التي تتعرض لها الدول العربية والأفريقية، وعلى رأسها مشكلة سد النهضة.

وأكد أن قضية سد النهضة عالمية وتنال اهتمام المجموعة الدولية.

وفي ما يتعلق بالتطورات في تونس أكد الوزيران أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، مؤكدين تضامنهما مع الشعب والقيادة التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسيادة.

وقال شكري: ”بالتأكيد نحن نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسيادة“.

وأضاف: ”نثق تماما في حكمة القيادة السياسية التونسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق. بالتأكيد هذا شأن داخلي تونسي، وإرادة الشعب التونسي، ومن الضروري احترام الخصوصية وعدم التدخل، متمنين أن تؤدي كل الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار وإرادة الشعب“.

وبشأن الملف الليبي قال شكري إن كلا من مصر والجزائر لديهما اهتمام بالغ باعتبارهما دولتي جوار لليبيا الشقيقة، مشيرا إلى أنه على مدى الأزمة الليبية، كان هناك قلق بالغ من قِبل الدولتين للضغوط والتحديات الواقعة على الشعب الليبي، وضرورة العمل المشترك من خلال مجموعة دول الجوار لمعاونة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري إن القضايا الموجودة على الساحة، سواء في المشرق العربي أو غيرها، تتطلب التنسيق مع مصر، مشيرا إلى أنه ينقل خلال زيارته للقاهرة، رسالة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تتعلق بتجديد الالتزام بهذه النوعية الخاصة للعلاقة بين البلدين.

وعن ليبيا، بين لعمامرة أن الساحة الليبية تشهد تقدما وإنجازات معتبرة، مقارنة بكل المصائب والمحن التي مر بها الشعب الليبي الشقيق، متابعا: ”قد يكون الشعب الليبي وصل لمرحلة من الوعي أن مستقبل ليبيا ملك له، وأن لدول الجوار مسؤولية تضامنية“.

وحول تونس، قال الوزير الجزائري إن ”ما يحدث في تونس شأن داخلي، ونحترم سيادتها، ونتضامن معها وشعبها الشقيق، ونقيم اتصالات مع قيادتها“.

وأضاف: ”لدينا القناعة أن الشعب التونسي الشقيق قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية، وعلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، من أجل وضع مسيرة تونس على الطريق الصحيح“.

وتابع: ”نحن نجد أنفسنا في خندق واحد مع تونس، ونعمل معا لتحقيق نفس الأهداف“.