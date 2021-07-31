السلطات التونسية توقف قياديا بالنهضة لاتهامه بالتحريض على العنف

أوقفت السلطات الأمنية في تونس مساء السبت، قياديا منتميا إلى حركة النهضة، لاتهامه بالتحريض على العنف والاقتتال.

وكشف مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ أن وحدة مشتركة من الشرطة والجيش أوقفت القيادي في حركة النهضة رضا ردّاية، في محافظة المهدية، وذلك بعد نشره مقاطع فيديو على موقع ”فيسبوك“ تضمنت تحريضا على العنف و الاقتتال وسبّ رئيس الدولة قيس سعيّد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، خلال لقائه وفدا من جمعية البنوك والمؤسسات المالية، إن مسؤولا بأحد الأحزاب السياسية وزع منذ أيام أموالا تحت جنح الظلام، وذلك لنشر الفوضى، بحسب تعبيره.

وشدد قيس سعيّد على أن القوات المسلحة ستتصدى لكل من يحاول ابتزاز أي شخص، مضيفا أنه لا يوجد أي شخص أو جهة فوق القانون.

وكان القضاء التونسي قد شرع الجمعة في التحقيق مع أربعة قيادات من حركة ”النهضة“ الإسلامية على خلفية التحركات التي قام بها أنصار الحركة، يوم الاثنين الماضي، أمام البرلمان ومحاولة القيام بأعمال عنف.

وقال مصدر قضائي في المحكمة الابتدائية بتونس إنه ”تمت إحالة أربعة قيادات منتمين لحركة النهضة إلى قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس شورى الحركة وشخص آخر من طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وشخص ثالث كان الحارس الشخصي للغنوشي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد“، مساء الأحد الماضي.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الجمعة، إنه ”تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، وتم استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم تمّت إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، إلى المحكمة الابتدائية في تونس، ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق“، وفق تأكيده.

وأشار المصدر إلى أن فرقة مكافحة الإجرام تلقت شكاوى تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، وهو حي شعبي يتبع منطقة باردو، حيث مقر مجلس نواب الشعب، للتزود بهراوات والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.