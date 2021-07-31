الرئاسة الجزائرية: قيس سعيد أبلغ تبون عن قرارات مهمة ستصدر قريبا

قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، بأن قرارات مهمة ستصدر عما قريب.

وقالت الرئاسة، في صفحتها على فيسبوك، إن تبون بحث هاتفيا التطورات في تونس مع سعيد الذي طمأنه بأن ”تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية، وستكون هناك قرارات هامة عن قريب“.

وينتظر التونسيون من الرئيس سعيد تعيين رئيس جديد للحكومة، وتقديم خارطة طريق، بعد إعلانه الأسبوع الماضي إجراءات طارئة للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.

وتأتي المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري والتونسي عقب تأكيد مصدر مطلع أن السلطات الجزائرية رفضت طلبا تقدم به رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس راشد الغنوشي للقيام بزيارة إلى الجزائر.

وأوضح المصدر المقرب من دائرة القرار في تونس لـ ”إرم نيوز“ أنّ الدوائر الجزائرية التي تلقت الطلب أشارت لراشد الغنوشي أنها لا تريد أن تبدو كدولة تتدخل في الشأن الوطني التونسي، وأنها تحرص على أن تحترم الإرادة السياسية التونسية، وأن تبقى على نفس المسافة من الجميع“، وفق تأكيد المصدر المطلع.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد زار تونس قبل أيام، وأبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت موقف الجزائر الذي يقوم على مبدأ ”الاحترام والتقدير“، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن ”اللقاء بين سعيد ولعمامرة كان مناسبة لتجديد التأكيد على ما يجمع القيادتين في البلدين من علاقات احترام وتقدير متبادلين، وما يحدوهما من عزم وإرادة على مواصلة العمل سويا لمزيد ترسيخ روابط الأخوة، وعلاقات التعاون والشراكة المتينة بين تونس والجزائر“.

في المقابل، دعا رئيس حركة ”مجتمع السلم“، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد الرزاق مقري، سلطات بلاده إلى ”دعم المؤسسات التونسية“ وإدانة ما سماه ”الانقلاب“، بعد القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد الماضي.

وقال مقري في بيان إن ”ما يحدث في تونس انقلاب على الدستور التونسي، وعلى الإرادة الشعبية للتونسيين المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة“.

ودعا مقري، الذي يمثّل حليفا لحركة ”النهضة“ التونسية، ”الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشاكله بالحوار“.

يشار إلى أن طول الحدود الجزائرية – التونسية يبلغ أكثر من ألف كيلو متر، وتمتد من البحر الأبيض المتوسط في الشمال إلى النقطة الثلاثية مع ليبيا في الجنوب.