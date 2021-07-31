بعد اجتماع عاصف لـ"تنفيذي النهضة".. الغنوشي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

نُقل رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء يوم السبت، إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لوعكة صحية.

وأفاد مصدر قيادي في الحركة لـ“إرم نيوز“ بأن الغنوشي اشتكى مساءً من آلام حادة وارتفاع في ضغط الدم، ما استوجب نقله فورًا إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الغنوشي تعرض إلى وعكة صحية عقب خروجه من اجتماع المكتب التنفيذي، الذي شهد خلافات غير مسبوقة، على إثر البيان الصادر السبت، والموقّع من قبل الغنوشي، وهو ما دفع بالأخير إلى تعليق الاجتماع إلى أجل غير مسمى.

وفي وقت لاحق نقلت وكالة فرانس برس على لسان مستشار الغنوشي أحمد قعلول، أن زعيم حزب النهضة لا يعاني من أي شيء خطر، وقد توجه إلى عيادة طبية للخضوع لفحص، وخلال الفحص قيل له إنه لا يعاني من أي شيء خطر، وقد وصف له أحد الأطباء بعض الأدوية وعاد إلى منزله.

وأضاف ”السيد الغنوشي متعب بعض الشيء في هذه المرحلة“.

وأفادت تقارير محلية بأن الغضب تصاعد بشكل غير مسبوق ضدّ الغنوشي، من قبل قيادات الحركة الإسلامية وقواعدها، وسط توقعات بانسحابه من المشهد بعد ما وصف مراقبون ما تعرضت له الحركة مؤخرًا بـ“الانتكاسة“.

ويواجه رئيس حركة النهضة ضغوطًا داخلية للتنحي من المشهد السياسي، بعد أن حمّلته العديد من قيادات الحركة المسؤولية في ما تعيشه الحركة من عزلة ورفض شعبي، إثر القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأحد الماضي.

وقال مصدر من الحركة، فضّل عدم كشف هويته، إنّ قيادات عديدة في النهضة طلبت من رئيسها الغنوشي الانسحاب؛ لكونه يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وحتى يتمكن حزبه من القيام بمراجعات داخلية“، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر، لـ“إرم نيوز“، أنّ شقا كبيرا داخل الحركة يعتبر أن ”دعوات رئيسها الغنوشي للنزول إلى الشارع بقصد الضغط على رئيس الدولة تؤكّد عدم فهم الرسالة الشعبية، وتقتضي انسحابه من المشهد؛ للسماح بالتغيير“.

وفي السياق، طالب القيادي المستقيل من حركة النهضة لطفي زيتون من الغنوشي اتخاذ خطوة إلى الوراء؛ بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي وقت سابق، دعا أكثر من 130 قياديًا في حركة النهضة، من بينهم 5 نواب، الغنوشي إلى حل المكتب التنفيذي فورا، بعد فشله في التعامل مع الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وطالب القياديون، في بيان تحت عنوان ”تصحيح المسار“، الغنوشي بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي، واستعادة الثقة في هذه المؤسسة التشريعية.

ودعا البيان مجلس شورى الحركة إلى ”تحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا، وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من القبول الشعبي وتكون قادرة على التعامل مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس؛ لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستوريّة“.

وحث قياديو الحركة، من الموقعين على البيان، على التفاعل إيجابيًا مع أي مبادرة سياسية تُخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.

وطالب البيان قيادة الحزب بتحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب وقت، للقطع مع حالة التخبط الواضحة، ملوحين بخوض كل ”الأشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب“، حسب نص البيان.