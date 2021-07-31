طالبته بتجفيف منابع "الإخوان" وغلق "اتحاد القرضاوي".. موسى توجه رسالة لسعيّد

وجّهت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر عبير موسى رسالة مفتوحة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت خارطة طريق اقترحت أن يعمل سعيد على تطبيقها، بعد أيام من إعلانه تجميد البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب وإقالة الحكومة التونسية.

وطالبت موسى الرئيس التونسي بـ“ضرورة احترام القانون وعدم الانحراف بالإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة“، داعيةً إياه لـ ”توجيه رسالة طمأنة قوية للرأي العام بأن القضاء مستقل ولن يتم توظيفه مجددا لصالح أي جهة كانت، وتفادي الأخطاء التي يمكن توظيفها اتصاليا لإفشال مسار مكافحة الفساد وقطع دابر الإرهاب“، بحسب تعبيرها.

واقترحت موسى، في رسالتها للرئيس، إغلاق مقرات فرع ”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“، لأن رئيسه يوسف القرضاوي ”حرّم المسار الرامي لتخليص تونس من الإخوان وكفّر من يسعى لذلك، وتعليق نشاطه والشروع في إجراءات حله نهائيا“.

كما تضمنت رسالة موسى مقترحاً بإغلاق مقرات الجمعيات المشبوهة المتورطة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت أنها ”معلومة لدى الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة“، بالإضافة إلى ”وقف نشاط التنظيمات السياسية التي تعلن ولاءها لدولة الخلافة وتهديم الجمهورية“.

وشددت كذلك على ضرورة تجفيف منابع تمويل ما أسمته ”الأخطبوط الإخواني“ في تونس، من خلال إحالة ملفات التنظيمات الجمعياتية والسياسية المذكورة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتفعيل صلاحياتها في تصنيف هذه التنظيمات كتنظيمات ذات علاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال، والإذن بتجميد أرصدتها المالية والتدقيق في مصادر تمويلها، وإحالة ملفاتها إلى القضاء ومحاسبة مؤسسيها وكل من شارك في جرائمها.

كما أكدت عبير موسى، في رسالتها، على ضرورة ”تفعيل مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم تمجيد التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية، ويمنع تأسيسها والانخراط فيها وتمكينها من التراخيص وتمويلها والتستر على جرائمها، والشروع في محاسبة مؤسسي فروع هذه التنظيمات في تونس طبق التشريع الجاري به العمل“.

وقالت إنها اقترحت خارطة الطريق ”في إطار متابعة الأحداث بعد إعلان تفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها مناسبة لتأويل مقتضياته، وعلى إثر معاينة تحركات ومحاولات التيارات المناهضة للدولة المدنية والنظام الجمهوري لإنقاذ الإخوان وأذرعهم العنيفة، وإعادتهم إلى المشهد تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات ”.

وبينت أن حزبها يقترح تلك الخطوات ”من منطلق الوطنية وروح المسؤولية والحرص على عدم تحويل وجهة فرحة الشعب التونسي الذي فهم القرارات الأخيرة على أنها قرارات ستؤدي حتما إلى إنهاء حكم الإخوان وأذرعهم، وبالتالي وقف مسار تغلغل الفكر الظلامي المتطرف الرامي لتقويض أسس الدولة، وستمكن من مكافحة الفساد وإعلاء منطق القانون ودولة المؤسسات“.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن يوم 25 يوليو تجميد البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة الحكومة.