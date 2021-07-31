العاهل الإسباني يهنئ ملك المغرب بعيد العرش

بعث العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ22 لاعتلائه العرش (عيد العرش).

وعبّر العاهل الإسباني، باسمه وباسم الحكومة والشعب الإسبانيين، عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بالرفاه للملك وللأسرة الملكية، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

واغتنم الملك فيليبي السادس هذه المناسبة الوطنية للتأكيد لملك المغرب على ”الصداقة العميقة المشتركة“، معبراً عن ”أطيب تمنيات الشعب الإسباني بموفور الصحة والازدهار للشعب المغربي الصديق العزيز“.

وهذه هي أول برقية يرسلها العاهل الإسباني للمغرب، في أعقاب أزمة سياسية نشبت بين البلدين منذ قيام مدريد، قبل أشهر قليلة، بإدخال زعيم جبهة ”البوليساريو“، إبراهيم غالي، بأوراق مزورة إلى إسبانيا للعلاج من فيروس كورونا.

وتسبب دخول إبراهيم غالي، الذي تصفه الرباط بـ“زعيم الانفصاليين“، إلى إسبانيا، بأزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد، بلغت ذروتها مع دخول نحو 10 آلاف مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلة الخاضعين للإدارة الإسبانية في منتصف أيار/مايو الماضي.

وغادرت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة أرانشا غونزاليس لايا منصبها إثر تعديل حكومي جزئي، أعلن عنه بداية شهر يوليو/ تموز الجاري في إسبانيا، الأمر الذي ربطته وسائل إعلام مغربية بما اعتبرته ”سوء إدارة“ الوزيرة المقالة للأزمة الدبلوماسية مع الرباط.

وأكدت تقارير إعلامية حينها أن إسبانيا تسعى إلى إعادة العلاقات مع المغرب في أسرع وقت ممكن، لذلك تمت التضحية بوزيرة الخارجية الإسبانية في محاولة لامتصاص غضب الرباط، وجرى تعويضها بسفير مدريد في فرنسا.

ويُعوّل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كثيرا على خبرة وزير الخارجية الجديد خوسيه مانويل ألباريس، لتحسين أداء الدبلوماسية الإسبانية، وإعادة المياه إلى مجاريها مع الرباط.

والخميس الماضي، أعربت الحكومة الإسبانية عن استعدادها لإصلاح العلاقات مع المغرب، حيث دعا رئيس الوزراء إلى حل الأزمة مع المملكة.

ووفق تقارير إعلامية إسبانية، فإن المغرب يعد الشريك التجاري الأول لإسبانيا على الصعيد الأفريقي؛ إذ بلغت نسبة صادرات مدريد صوب الرباط زهاء 47.3% سنة 2020، وارتفعت إلى 50.1% في يناير/ كانون الثاني 2021، في حين ناهزت صادرات المغرب إلى إسبانيا 6.363 مليون يورو، توزعت بالأساس بين الفواكه والخضروات والأسماك والملابس والأجهزة الكهربائية.