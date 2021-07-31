تونس.. توقيف البرلماني ماهر زيد بعد الإفراج عنه بساعات

أوقفت قوات الأمن التونسية، اليوم السبت، مجددا، النائب ماهر زيد، بعد ساعات فقط من إطلاق سراحه، أمس الجمعة.

وأفاد مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ بأن ”قوات أمنية تتبع للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية قامت بتوقيف ماهر زيد مجددا“.

وكشف المصدر أن ”المحكمة الابتدائية بمحافظة منوّبة أطلقت سراح البرلماني ماهر زيد، بعد أن استظهر محاموه بمذكرة في وقف الملاحظة القضائية بشأنه أصدرتها المحكمة نفسها في مارس / آذار الماضي“.

وجرى توقيف البرلماني ماهر زيد، مساء أمس، في مدينة سيدي حسين بالعاصمة تونس، من قبل رجال الأمن، تنفيذا لمذكرة جلب صدرت في حقه من المحكمة الابتدائية في محافظة منوبة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”البرلماني ماهر زيد ملاحق بحكم قضائي يقضي بسجنه 4 أشهر، تم إصداره في عام 2013 بتهمة الاستيلاء على وثائق إدارية من المحكمة، ونشرها على موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص“.

ويعد البرلماني ماهر زيد من بين النواب المقربين من حركة النهضة، حيث صعد إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام 2019 عن ائتلاف الكرامة، قبل الاستقالة منه في وقت سابق.

وأسس زيد قبل دخوله البرلمان جمعية مدنية أطلق عليها اسم المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشأ موقعا إخباريا اسمه ”السلطة الرابعة“ تخصص في تحليل الحوادث الإرهابية وفي تداول معلومات استخباراتية، ما أثار اتهامات بكونه موظّفا في أحد الأجهزة الاستخباراتية المرتبطة بحركة النهضة.

وفي سياق متصل، كان تم إيداع البرلماني ياسين العيّاري، أمس الجمعة، في السجن، تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات، ويتعلق بالإساءة إلى الجيش التونسي.

وأصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري بلاغا صحفيا، أكدت خلاله إيداع البرلماني ياسين العياري السجن، مضيفة أن هذا الإجراء ”يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادرا ضد البرلماني من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018“.

وأضافت المحكمة العسكرية: ”هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش، بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته“، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وتمكنت النيابة العامة العسكرية من تنفيذ الحكم القضائي تبعا لقرار رئيس الدولة قيس سعيّد المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، الذي صدر أمس بالجريدة الرسمية للقوانين.