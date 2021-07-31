تونس.. "حراك 25 يوليو" يدعو لحل البرلمان وتنظيم استفتاء شعبي

دعا ”حراك 25 يوليو/ تموز“ الذي يساند الرئيس التونسي قيس سعيد في إجراءاته الأخيرة، اليوم السبت، الرئيس لاستكمال الخطوات التي اتخذها في الفترة الأخيرة، وإصدار قرار بحل البرلمان ودعوة التونسيين إلى استفتاء شعبي بشأن النظام السياسي وتعديل الدستور والقانون الانتخابي.

وخلال مؤتمر صحفي في منطقة باردو شمال العاصمة تونس، دعا خليل عبدالمجيد أحد منسقي الحراك، إلى ”مرافقة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد بخطوات أخرى وحل البرلمان“، مضيفا أنّ ”حراك 25 تموز/يوليو يطالب بإنجاز استفتاء شعبي لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي، وتعديل الدستور ومجلة الجماعات المحلية وإرساء جمهورية ثالثة“.

ودعا المشاركون في المؤتمر، إلى ”التسريع في إرساء حكومة تكون مقترحة من الشعب التونسي، وقالوا إنهم سيوجهون رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تتضمن مقترح حكومة لتسيير الدولة مع حكومة مرافقة تراقب المسار إضافة إلى محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق تونس على رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والمنظمات الفاسدة التي رافقت المسار طيلة 10 سنوات“.

واعتبر أعضاء الحراك أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيد يسير في المسار الصحيح وعليه التسريع في الإجراءات التي اتخذها ووضع خارطة طريق واضحة“، مؤكدين ”مساندة مبادرة الرئيس المتعلقة بالمصالحة الجزائية مع رجال الأعمال“، ملوحين في الوقت ذاته بـ“عودة التحرك في 24 أغسطس/آب المقبل، قبل يوم من انتهاء المهلة التي وضعها رئيس الجمهورية“.

وكان حراك ”25 يوليو/ تموز“ أطلق، الأحد الماضي، سلسلة تحركات احتجاجية واسعة شملت مختلف المحافظات التونسية، ودعت إلى حل البرلمان وإسقاط حكم حركة ”النهضة“.

وبعد ساعات من التحركات، أعلن الرئيس التونسي أنه قرر تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال ”سعيّد“ خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح ”سعيّد“ أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.