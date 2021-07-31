بعد فرانس 24.. الجزائر تسحب اعتماد قناة العربية‎

قررت وزارة الاتصال الجزائرية، اليوم السبت، سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية ”العربية“ في الجزائر، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان، الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن قرار سحب الاعتماد راجع إلى ”عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب“.

وتأتي تلك الخطوة بعد نحو شهر ونصف الشهر من قرار مماثل اتخذته الجزائر، بسحب الاعتماد الممنوح لقناة ”فرانس 24“ الإخبارية الفرنسية.

وقال الناطق باسم الحكومة الجزائرية حينها، إن قرار سحب الاعتماد يرجع إلى ”العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها، وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة، وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب، إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر“.

وفي مارس/ آذار الماضي، وجهت الحكومة الجزائرية إنذارا للقناة، وقالت حينها إنه الأخير قبل ”السحب النهائي“، رافضة ما وصفته بـ“تحيزها الصارخ“ خلال تغطية المسيرات الاحتجاجية في الجزائر.