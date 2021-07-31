"النهضة" التونسية تصدر بيانا جديدا بشأن قرارات سعيد خلا من كلمة "انقلاب"

أصدرت حركة النهضة التونسية، اليوم السبت، بيانا جديدا بشأن القرارات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، خلا من كلمة ”انقلاب“.

ودعت حركة النهضة الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تنظيم حوار وطني، يضمن إنهاء الأزمة السياسية، والخروج من الحالة الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في البيان، أن الخروج من الوضع الراهن، يقتضي ”أن يكف الجميع عن التجاذبات وأن يتداعوا إلى حوار يلتزم الجميع بمخرجاته“.

كما دعت حركة النهضة، التي يتزعمها رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، رئيس الدولة قيس سعيّد إلى ”تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية وفسح المجال لحوار يلزم الجميع“ وفق البيان.

واللافت أن هذا البيان، خلا من أي ذكر لعبارة ”انقلاب“ التي كثيرا ما استخدمتها حركة النهضة، خلال الأيام الماضية في منشوراتها، وهو ما يؤشر إلى تراجع الحركة عن موقفها من القرارات الاستثنائية، حسب متابعين.

وتأتي هذه الدعوات إلى التهدئة والحوار، بعد تمسّك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات الأخرى داخل الحركة، بأن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا رئيس الدولة هي ”قرارات انقلابية“ ينبغي التصدي لها في الشارع، حسب تصريحاتهم.

وأكّد القيادي في حركة النهضة، زبيّر الشهودي، أن اجتماع مجلس شورى الحركة (أعلى هيكل في الحزب) يوم الأحد، سيدعو إلى حوار مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، وسيعلن التمسك بالتهدئة.

ورجّح الشهودي أن تكون قرارات اجتماع الشورى غير مسبوقة، قد تصل إلى انبثاق قيادة جديدة والتضحية بالموقع السياسي للحزب؛ وذلك بهدف الخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد.

وبدوره أكّد القيادي في حركة النهضة عبداللطيف المكّي، أن حزبه لن يدخر جهودا بهدف الوصول إلى حوار وطني لتجاوز هذا الوضع المتأزم على نحو غير مسبوق، حسب تعبيره.

ودعا المكي إلى حوار بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، في الأيام المقبلة؛ بهدف تأمين ترتيبات العودة إلى المسار الطبيعي، بعد اتخاذ رئيس الدولة لإجراءات استثنائية، يوم الأحد الماضي.

واعتبر القيادي سمير ديلو، أنه يتعين على حركة النهضة أن تعترف بنصيبها الكبير من المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، وأن تبادر بالمساهمة الإيجابية في تهدئة الأوضاع بكل السبل المتاحة أمامها.

وتعد أغلب الدعوات المرتبطة بوجوب التهدئة مع رئيس الدولة قيس سعيد، وبتنظيم حوار وطني للخروج من الحالة الاستثنائية، صادرة في أغلبها من قيادات محسوبة على التيار المعارض لسياسات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والتي تحمل الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.