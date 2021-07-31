بعد تزايد الضغوط.. هل بات انسحاب الغنوشي من المشهد السياسي التونسي مسألة وقت؟‎‎

أفادت تقارير محلية تونسية، بأن الغضب تصاعد بشكل غير مسبوق ضدّ رئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، من قبل قيادات الحركة وقواعدها، وسط توقعات بانسحابه من المشهد بعد ما وصفها مراقبون بـ“الانتكاسة“ التي تعرض لها.

ويواجه رئيس حركة النهضة ضغوطا داخلية للتنحي من المشهد السياسي، بعد أن حمّلته العديد من قيادات حركة النهضة المسؤولية في ما تعيشه الحركة من عزلة ورفض شعبي، بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء يوم الأحد الماضي.

وقال مصدر من حركة النهضة، فضّل عدم كشف هويته، لـ“إرم نيوز“ إنّ قيادات عديدة في حركة النهضة طلبت من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الانسحاب؛ لكونه يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وحتى يتمكن حزبه من القيام بمراجعات داخلية“، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر، أنّ شقا كبيرا داخل حركة النهضة يعتبر أن دعوات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للنزول إلى الشارع بقصد الضغط على رئيس الدولة، تؤكّد عدم فهم الرسالة الشعبية، وتقتضي انسحابه من المشهد؛ للسماح بالتغيير.

في السياق، طالب القيادي المستقيل من حركة النهضة لطفي زيتون، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي باتخاذ خطوة إلى الوراء؛ بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأضاف زيتون في حديث نشرته صحيفة ”الشروق“ المحلية، أنّ على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الانسحاب؛ لخفض التوتر والسماح لجيل جديد بالقيادة.

بدوره، رجح المحلل السياسي الصغير القيزاني انسحاب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، معتبرا أنه يواجه ضغوطا غير مسبوقة في تاريخ رئاسته لحركة النهضة، وليست له أي طريقة للتقليل منها أو تطويقها.

واعتبر القيزاني في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نجح منذ أشهر في تجاوز الدعوات الداخلية لانسحابه، من خلال التأكيد على أنه لن يترشح للمؤتمر القادم، ومن خلال ترضية بعض الغاضبين، مضيفا أن وضعه الحالي مختلف، خاصّة أن قواعد النهضة باتت تعارض سياساته.

ويرى القيزاني أن عدم مسايرة قواعد حركة النهضة لدعوات التظاهر في محيط البرلمان في الأيام الماضية، يؤكد غضبها من قيادة الحركة، والتي تعتبر أنها مضت في خيارات خاطئة تدفع اليوم حصيلتها.

واعتبر المحلل السياسي رياض حيدوري أن تيارا كبيرا داخل حركة النهضة يعتقد أن حزبهم تلقّى انتكاسة غير مسبوقة إثر الاحتجاجات الشعبية ضدّه، وبعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الدولة، وسحب النفوذ منه في البرلمان؛ ما يقتضي مراجعات عاجلة.

ويرى حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن هذه المراجعات، تفرض انسحاب راشد الغنوشي من حركة النهضة والبرلمان؛ وذلك لنزع فتيل التوتر في البرلمان، ولإنهاء الصراعات المستمرة بين النهضة وباقي الأطراف السياسية، وأهمها رئاسة الدولة.

كما يرى حيدوري أن الأحداث الأخيرة في تونس، بيّنت أن راشد الغنوشي لم يعد يحظى بدعم دولي كبير، بما في ذلك المحور التركي القطري الذي دعمه بقوّة سابقا، ما يعني أن عملية انسحابه من المشهد السياسي مسألة وقت وبعض الترتيبات لا غير، حسب تعبيره.

وقال الناشط السياسي عبدالمجيد السعيدي، إنّ رئيس حركة النهضة لا يريد الانسحاب في الوقت الراهن، وقد أعلم شخصيات قريبة منه بأنه سيفعل ذلك بعد استئناف البرلمان لنشاطه، غير أن العديد من قيادات حركة النهضة يرفضون ذلك.

ويرجح السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن يتأجل الحسم داخل حركة النهضة في انسحاب راشد الغنوشي، مستندا في حكمه إلى خشية العديد من القيادات من تفكك الحزب، في وقت يواجه فيه ضغوطا متصاعدة تقتضي حدا أدنى من التماسك، حسب تعبيره.