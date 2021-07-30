130 قياديا بحركة النهضة يطالبون الغنوشي بحل "المكتب التنفيذي"

دعا أكثر من 130 قياديا في حركة النهضة، من بينهم خمسة نواب، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى حل المكتب التنفيذي فورا، بعد فشله في التعاطي مع الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وطالب القياديون، في بيان تحت عنوان ”تصحيح المسار“، رئيس الحركة راشد الغنوشي، بتغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثقة في هذه المؤسسة التشريعية.

ودعا البيان مجلس شورى الحركة إلى تحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من المقبولية الشعبية وتكون قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستوريّة واستئناف المسار.

كما دعا البيان الحركة إلى التفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تُخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.

وطالب البيان قيادة الحزب بتحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب وقت، للقطع مع حالة التخبط الواضحة،ملوحين بخوض كل ”الأشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب“، حسب نص البيان.

كما دعا الموقعون على البيان القيادة الحالية لحركة النهضة إلى تحمل المسؤولية كاملة عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، مشددين على أن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقته لم تكن ناجعة في إدارة التحالفات والأزمات السياسية وتلبية مطالبات المواطن الذي طحنته ماكينة غلاء الاسعار وتدهور القدرة الشرائية بالإضافة إلى البطالة والجائحة الصحية، وفق البيان.

وتشهد حركة النهضة حالة من الاضطراب الداخلي مع توالي التصريحات المناهضة لخطاب رئيس الحركة راشد الغنوشي، وبدء موجة من الاستقالات والتمرد على توجهات قيادة الحركة في هذه المرحلة.

وقدّم المكلف بالإعلام في الحركة خليل البرعومي، الجمعة، استقالته من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام، احتجاجا على ما وصفه بـ“عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 تموز/يوليو“.

واعتبر البرعومي أن ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد يمثل فرصة للنهضة من أجل القيام بمراجعات عميقة على المستويين السياسي والقيادي، وبشكل عاجل، وأعرب في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على ”فيسبوك“ عن أمله في ”تشكل مشهد سياسي ديمقراطي أفضل“، وفق قوله.