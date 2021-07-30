أكد مصدر أمني توقيف البرلماني التونسي ماهر زيد، تنفيذا لمذكرة جلب صدرت في حقه، من المحكمة الابتدائية في محافظة منوبة بالقرب من العاصمة تونس.

وقال المصدر الأمني، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن البرلماني ماهر زيد ملاحق بحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 4 أشهر، تم إصداره في عام 2013 بتهمة الاستيلاء على وثائق إدارية من محكمة، ونشرها على موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص.

ويعد البرلماني ماهر زيد من بين النواب المقربين من حركة النهضة، حيث صعد إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية لعام 2019، عن ائتلاف الكرامة، قبل الاستقالة منه في وقت سابق.

وأسس ماهر زيد قبل دخوله البرلمان جمعية مدنية أطلق عليها اسم المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشأ موقعا إخباريا اسمه ”السلطة الرابعة“ تخصص في تحليل الحوادث الإرهابية وفي تداول معلومات استخباراتية، ما أثار اتهامات بكونه موظّفا في أحد الأجهزة الاستخباراتية المرتبطة بحركة النهضة.

والجمعة تم إيداع البرلماني ياسين العيّاري السجن، وذلك تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات، ويتعلق بالإساءة إلى الجيش التونسي.

وأصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري بلاغا صحفيا، أكدت خلاله إيداع البرلماني ياسين العياري السجن، مضيفة أن هذا الإجراء ”يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد البرلماني من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018“.

وأضافت المحكمة العسكرية أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين ”من أجل المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته“، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وتمكنت النيابة العامة العسكرية من تنفيذ الحكم القضائي تبعا لقرار رئيس الدولة قيس سعيّد المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، والذي صدر أمس بالجريدة الرسمية للقوانين.

وكان مصدر أمني قد أكّد توقيف النائب في البرلمان التونسي، الذي يرأس حركة أمل وعمل المستقلة ياسين العياري.

وبين أن النائب ياسين العياري ملاحق في ثلاث قضايا سابقة قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية في شهر آذار/مارس من العام 2017، وتتعلق بـ“الثلب“ (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.