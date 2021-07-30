الرئيس التونسي يقرر تخفيف حظر التجول

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الجمعة، تخفيف ساعات حظر التجول في البلاد 3 ساعات، ليصبح من العاشرة ليلًا إلى الخامسة صباحًا،(بالتوقيت المحلي)، بداية يوم الأحد الأول من أغسطس/ آب المقبل.

ويأتي قرار تعديل توقيت حظر التجول بعد 4 أيام من قرار سابق، اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيّد يقضي بفرض منع تجول الأشخاص والعربات بكامل التراب التونسي بين السابعة مساء و الخامسة صباحًا لليوم الموالي.

وتضمن الأمر الرئاسي نفسه إجراءات خاصة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، تتعلق بمنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وإجبار أصحاب المطاعم، والمقاهي، باختلاف أصنافها، على رفع الكراسي، ومنع تقديم خدمات الطعام والشراب داخل المحال، والاكتفاء بالطلبات الخارجية، وخدمات التوصيل ابتداءً من السابعة مساء.

وبحسب الأمر الرئاسي سيكون الوافدون على تونس مجبرين على الخضوع لعزل ذاتي مدّة أسبوع، مع نتيجة فحص سلبية بفيروس كورونا، فيما تتولى السلطات المختصة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية، والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات، والفضاءات الخاصة، والعامة، والمساحات الكبرى، ووسائل النقل العامة.

وسجلت تونس تزايدًا في الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات الناجمة عنها، والتي تخطّت عتبة 4 آلاف وفاة، خلال شهر يوليو/ تموز الجاري، من إجمالي 19363 حالة وفاة تم تسجيلها منذ شهر مارس/ آذار من العام الماضي.

وتؤكّد تقارير طبية في تونس، تسجيل انخفاض نسبي في عدد الإصابات بالفيروس وعدد الوفيات خلال الأيام الأخيرة، وسط ترجيحات بأن تكون البلاد قد تخطّت ذروة الحالة الوبائية، بعد تأكد دخول عدد من السلالات المتحوّرة من الفيروس، ومن بينها متحور ”دلتا“ سريع الانتشار.

وكشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي، في تصريحات إعلامية، أن الإصابات بفيروس كورونا في عدد من جهات البلاد، سجلت انخفاضًا ملحوظًا ، لافتًا إلى بداية بروز مؤشرات لتراجع نسبي في الحالة الوبائية على المستوى الوطني.

وتقترب تونس من تطعيم مليون شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن شهدت في فترة سابقة تراجعًا في نسق التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب عدم تمكن الحكومة من الحصول على اللقاحات.