ليبيا.. البعثة الأممية ترحب بإعادة فتح الطريق الساحلي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، اليوم الجمعة، بإعادة فتح الطريق الساحلي رسميًا.

وهنأت البعثة الشعب الليبي، والسلطات، والمؤسسات الوطنية والمحلية، والأطراف المعنية المشاركة في هذه الخطوة المهمة، خاصة دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بهذا الإنجاز التاريخي.

وحيّا المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، الجهود المستمرة والإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولجانها الفرعية في سبيل إرساء أسس السلام الدائم في ليبيا.

وأشار المبعوث الخاص، إلى أن ”افتتاح الطريق الساحلي، يعد خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتوحيد مؤسساتها“.

وأضاف أن العمل المتميز للجنة (5+5) هو أيضًا رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتهم جانبًا والعمل معًا لتنفيذ خريطة الطريق، وإجراء الانتخابات، في 24 دبسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكر المبعوث الخاص أنه ”إضافة إلى تدابير بناء الثقة المهمة الأخرى التي تم تحقيقها حتى الآن، مثل استئناف الرحلات الجوية، وتبادل المحتجزين، يعدّ فتح الطريق الساحلي خطوة حيوية لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2020“.

وأوضح الممثل الخاص أن ”الخطوة الرئيسة التالية في عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي الشروع في سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين.“

وجددت البعثة دعوتها جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاقات، ودعم الجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) استنادًا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570، الصادر في 16 نيسان/ أبريل 2021، واتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (5+5) أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.

وقالت لجنة (5+5) الليبية، في بيان لها، إنها أعادت فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، أمام جميع المواطنين، إلا أنها طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتعيين مراقبين للطريق الساحلي، لمنع أي خرق.

وشددت اللجنة العسكرية، على منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، بعد إعادة فتحه، ووقف أي تجاوزات.