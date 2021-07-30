الرئيس التونسي يرد على اتهامه بـ"الانقلاب" و "الديكتاتورية"

ردَّ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، على الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ”الديكتاتورية“، وتنفيذ ”انقلاب“، متهمًا من يقف وراء ترويج هذه المزاعم بـ“الكذب“.

و قال قيس سعيّد، خلال استقباله وفدًا إعلاميًا من صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، في القصر الرئاسي، إنه يعلم جيدًا النصوص الدستورية ويحترمها، وقام بتدريسها، وإنه ليس بعد هذه المدة كلها سيتحول إلى ”ديكتاتور مثلما يدّعي البعض“.

و اعتبر قيس سعيّد أن ”من يتحدث عن خرق للدستور فهو كاذب“.

وأضاف سعيد أن ”هناك لصوصًا داخل البرلمان“ الذي قام بتجميد كل اختصاصاته ”يعبثون بمقدرات الدولة، وحق الشعب في الحرية، والحفاظ على الحقوق، والحريات“.

وأكد رئيس الجمهورية أنه ”قبل الإعلان عن التدابير الاستثنائية بادر إلى استشارة ”رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي“.

وتساءل رئيس الجمهورية:“كيف يتم انقلاب بالدستور على الدستور ذاته؟“.

وأضاف رئيس الجمهورية أن ”هذه المقابلة مع الوفد الصحفي تأتي في إطار نفي جميع الشائعات التي تم ترويجها عبر بعض وسائل الإعلام“، مؤكدًا أن ”هذا اللقاء أيضًا هو رسالة إلى كل التونسيين والعالم حتى يعلموا أن تونس رغم الأزمة التي تعيشها فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت وفق الفصل 80 من الدستور“.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك، أن الرئيس قيس سعيّد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ‎