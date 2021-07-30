إيداع البرلماني التونسي ياسين العياري السجن بتهمة "الإساءة للجيش"

أكّدت المحكمة العسكرية، مساء يوم الجمعة، أنها أودعت البرلماني ياسين العيّاري السجن، وذلك تنفيذا لحكم قضائي سابق، ويتعلّق بالاساءة إلى الجيش التونسي. وأصدرت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، بيانا صحافيا، أكّدت خلاله إيداع البرلماني ياسين العياري السجن، مضيفة أن هذا الاجراء ”يندرج في اطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد البرلماني من محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018“. وأضافت المحكمة العسكرية أن هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب و يقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من ”أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني و معنوياته“. و تمكنت النيابة العامة العسكرية من تنفيذ الحكم القضائي تبعا لقرار رئيس الدولة قيس سعيّد المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، و الذي صدر يوم الخميس في الجريدة الرسمية للقوانين.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، نددت رئاسة البرلمان التونسي بعملية توقيف العياري، وطالبت بالإفراج عنه، و ذلك في أول بيان لها منذ تجميد نشاط البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد الماضي.

واعتبرت رئاسة البرلمان في بيان لها أن“هذا الإيقاف غير قانوني، ويمس حرمة نواب الشعب، إضافة لاقتياده لوجهة غير معلومة“، وفق البيان.

كما دعت للكشف عن مكان وجوده، وإطلاق سراحه الفوري، مطالبة بانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع.

يذكر أن هذا أول بيان يصدر عن مجلس النواب بعد أن صدر قرار تجميد أعماله لمدة 30 يومًا مع تجديد في الرائد الرسمي.

وأكد مصدر أمني تونسي الجمعة، أنه تم توقيف النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري.

وبين المصدر أن النائب ”العياري“ ملاحق في 3 قضايا سابقة قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية، في شهر آذار/مارس من العام 2017، وتتعلق بـ“الثلب“ (السب)، والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2018، صدر حكم بحقه يقضي بسجنه لمدة 3 أشهر في إحدى القضايا الثلاث، وذلك بعد أن تم انتخابه نائبًا في البرلمان.