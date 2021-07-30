محللون: تهديد الغنوشي باللجوء إلى العنف إفلاس سياسي وشعبي

أثار تكرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تهديده بالفوضى والنزول إلى الشارع، للتعبير عن رفض القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في حال عدم التراجع عنها، تساؤلات ومخاوف من إمكانية أن تجر هذه المواقف البلاد إلى الفوضى، وهو الأمر الذي قلل محللون من إمكانية حدوثه.

ووجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، رسائل تهديد إلى الداخل والخارج في حال عدم تراجع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراراته، وألمح إلى عودة العنف والإرهاب في تونس وعودة موجات الهجرة نحو أوروبا.

وأشار رئيس حركة النهضة، يوم الخميس، في تصريحات لوكالة ”فرانس برس“، إلى أنّه ”في حال عدم عودة البرلمان وتكوين حكومة يتمّ التوافق عليها، فإنّه سيدعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته“، وفق تعبيره.

حيال ذلك، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن ”رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يدرك بعد أن البلاد دخلت مرحلة جديدة، لا يمكن معها العودة فيها إلى الوراء، وذلك بمباركة شعبية واسعة رافضة لمكونات المنظومة السياسية التي تشكلت حول حركة النهضة، وكانت مسؤولة عن تردي الأوضاع“.

وأضاف العبيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن التحذيرات التي يطلقها راشد الغنوشي من ساعة إلى أخرى، بخصوص الخشية من الانزلاق إلى مربع العنف، هي تهديدات مباشرة، لدفع الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى التراجع، خاصّة بعد أن سحبت قراراته البساط من نفوذ حركة النهضة في البرلمان.

وقلل العبيدي من حدّة تلك التهديدات، معتبرا أن ”حركة النهضة عاجزة عن التعبئة في الشارع“، مضيفا أنها ”لو كانت قادرة لفعلت ذلك، لكنها فقدت سندها الشعبي بسبب تورطها في الخراب الذي طال البلاد“، حسب تعبيره.

ورأى المحلل السياسي هشام الحاجي أن ”تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأخيرة تثبت الاتهامات الموجّهة إلى حركة النهضة بأنها تتمسك بالحكم وتمضي إلى الفوضى في صورة خسارتها، وذلك على غرار كل تيارات الإسلام السياسي“.

واعتبر الحاجي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الغنوشي يتطلع من خلال دعواته إلى ”حشد رأي عام دولي، محاولا فك عزلة النهضة، بعد أن اختار رئيس الدولة الحد من تأثيرها في تأزيم الأوضاع الداخلية في البلاد“.

وأشار الحاجي إلى أن ”الرئيس التونسي فتح مرحلة سياسية جديدة ينبغي التفاعل الإيجابي معها خاصة أنها مدعومة شعبيا، وبالتالي فإن الدعوات إلى الوراء تبدو مرفوضة من الجميع“ كما قال.

كما رأى المحلل السياسي حسن القلعي أن حركة النهضة اعتادت في كل مأزق تعيشه المفاضلة بين فرض موقفها أو التلويح بالحرب الأهلية والاقتتال، مضيفا أنها ”سياسة تخويف تعتمدها معظم تيارات الإسلام السياسي“.

واعتبر القلعي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”هذا الخطاب لا يكتسي مشروعية؛ نظرا لأن رئيس الدولة أكّد في أكثر من مناسبة أنه لم يخرج عن دائرتي الديمقراطية والقانون، ورغم ذلك تحاول النهضة تحريك الشارع ضدّه“.

وأضاف القلعي أن ”سياسة التخويف التي عاد إلى استعمالها رئيس حركة النهضة ليست سوى تعبير عن حالة من الإرباك وضيق الخيارات، أمام مدّ شعبي وتوازن دولي باتا يفرضان مغادرتها مواقعها“.