السجن لتونسي مزّق العلم التركي خلال احتجاجات

كشف مصدر قضائي في تونس، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن بحق شاب متهم بتمزيق علم تركيا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أيام.

وقال المصدر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن توقيف الشاب جاء على خلفية الاحتجاجات التي جرت في تونس، الأحد الماضي 25 تموز/ يوليو 2021، وأقدم خلالها الشاب على تمزيق العلم التركي في العاصمة التونسية.

ولفت المصدر إلى أنه تم تحديد جلسة قضائية للنظر في الملف، يوم 5 آب/ أغسطس المقبل، لمحاكمته على ما ارتكبه.

وأوضح المصدر أن التحريات في هذه القضية تفيد أن موظفي الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية تمكنوا من توقيف الشاب إثر تمزيقه علم تركيا بعد اقتلاعه من أعلى المبنى المخصص لـ“الوكالة التركية للتعاون والتنمية“ في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، وتمزيقه أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وشهدت تونس تحركات احتجاجية واسعة، يوم الأحد الفائت، شارك فيها الآلاف في مختلف المحافظات، وشهدت مقار حركة النهضة الإسلامية استهدافًا من جانب المحتجين في عدد كبير من المحافظات، حيث تم حرق بعض تلك المقار، ومحاولة حرق البعض الآخر منها.

ورفع المحتجون شعارات منددة بسياسات حركة النهضة، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع على جميع المستويات: الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وسوء إدارة الأزمة الصحية.

وأعقبت الاحتجاجات قرارات استثنائية أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد بمقتضى الفصل 80 من الدستور التونسي، تم بموجبها تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة حكومة هشام المشيشي، وتولي رئاسة النيابة العامة.

واستند ”سعيّد“ في اتحاذ هذه القرارات إلى الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.

وكانت أنقرة عبّرت في بيانات رسمية عن انتقادها ورفضها للقرارات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي.

وأدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تغريدة على تويتر ما وصفها بـ“المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية، والدعم الشعبي“، في إشارة إلى قرارات الرئيس التونسي.