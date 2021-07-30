القضاء التونسي يحقق مع 4 قيادات من "النهضة" بتهمة العنف

باشر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، التحقيق مع أربعة قيادات من حركة ”النهضة“ الإسلامية على خلفية التحركات التي قام بها أنصار الحركة، يوم الاثنين الماضي، أمام البرلمان ومحاولة القيام بأعمال عنف.

وقال مصدر قضائي في المحكمة الابتدائية بتونس إنه ”تمت إحالة أربعة قيادات منتمين إلى حركة النهضة على قاضي التحقيق بهذه المحكمة، من بينهم عضو بمجلس شورى الحركة وشخص آخر من طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وشخص ثالث كان الحارس الشخصي للغنوشي سابقا، وذلك بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد“، مساء الأحد الماضي.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، إنه ”تم الاحتفاظ بشخصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، (الحارس الشخصي السابق للغنوشي وعضو مجلس الشورى)، وتمّ استنطاقهما من قبل فرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني، في حين تم الاستماع إلى المتهمين الاثنين الآخرين (عضو طاقم التشريفات والشخص الرابع) بحالة تقديم، ثم تمّت إحالتهم الأربعة، اليوم الجمعة، على المحكمة الابتدائية في تونس، ويجري الآن التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق“، وفق تأكيده.

وأشار المصدر إلى أنّ فرقة مكافحة الإجرام تلقت شكاوى تفيد بمحاولة هذه العناصر الأربعة القيام بأعمال عنف عن طريق الاتصال بأشخاص من منطقة حي النور، وهو حي شعبي يتبع منطقة باردو، حيث مقر مجلس نواب الشعب للتزود بهراوات والقيام بأعمال عنف أمام البرلمان يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

ويأتي توقيف الأشخاص الأربعة غداة إعلان مصدر قضائي في تونس، أمس الخميس، التحقيق مع نواب ووزير سابق ورئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر، مساء الأحد الماضي، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مع تولي رئاسة النيابة العامة.

وقال الرئيس التونسي، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، بينما قرّر في اليوم التالي إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، إعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.