تونس.. استقالات تعصف بـ"النهضة" وحركة تمرد واسعة ضد الغنوشي

تشهد حركة النهضة في تونس حالة من الاضطراب الداخلي مع توالي التصريحات المناهضة لخطاب رئيس الحركة راشد الغنوشي، وبدء موجة من الاستقالات والتمرد على توجهات قيادة الحركة في هذه المرحلة.

وقدّم المكلف بالإعلام في الحركة خليل البرعومي، اليوم الجمعة، استقالته من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام؛ احتجاجا على ما وصفه بـ“عدم استيعاب قيادات حركة النهضة للرسائل الموجهة لها يوم 25 تموز/يوليو“.

واعتبر البرعومي أن ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيد يمثل فرصة للنهضة من أجل القيام بمراجعات عميقة على المستويين السياسي والقيادي، وبشكل عاجل، وأعرب في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على ”فيسبوك“ عن أمله في ”تشكّل مشهد سياسي ديمقراطي أفضل“، وفق قوله.

وأكد مصدر من داخل ”النهضة“، رفض الكشف عن هويته، لـ ”إرم نيوز“، أنّ الساعات القادمة ستشهد استقالات أخرى من الحركة في ظل ارتفاع وتيرة الغضب والتوتّر بين قياداتها، على خلفية مواقف رئيس الحركة منذ صدور قرارات الرئيس قيس سعيد.

وبيّن المصدر أن ”هناك حالة تململ في صفوف قيادات الحركة؛ بسبب تمسك رئيسها راشد الغنوشي بتوصيف القرارات التي أصدرها سعيد بـ(الانقلاب) وتصعيد موقفه، وتصريحاته الأخيرة التي هدد فيها بعودة العنف إن لم يتراجع الرئيس عن قراراته، ما ضاعف من حالة الغضب الشعبي ومن تراجع شعبية الحركة إلى أدنى مستوياتها“.

وتأتي هذه الاستقالات في سياق موجة تمرد ضد الغنوشي؛ بسبب مواقفه من تطورات الوضع في تونس، والتشدد في الخطاب الذي زاد من حالة العزلة التي تعيشها الحركة منذ خروج آلاف المواطنين في مختلف المحافظات التونسية، يوم الأحد الماضي، للمطالبة بالإطاحة بها.

وقال القيادي والنائب عن الحركة سمير ديلو إنّ ”هناك أصواتا كثيرة داخل الحركة تعارض مواقف الغنوشي وتوجهاته وإدارته للأزمة“، داعيا ”قيادة النهضة إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن جانب كبير مما آلت إليه الأوضاع في البلاد“.

وأضاف ديلو، في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، الجمعة: ”فسّرت موقفي أنا وقيادات أخرى في النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي بأن الأوضاع تغيرت، لكن هناك من اتهمني برغبتي في الحصول على منصب الغنوشي، وتمت شيطنتي، وهناك من قال إنني أرغب في القفز من سفينة غارقة“.

وعبّر ديلو عن أمله في أن يكون صوته مسموعا داخل النهضة، مشيرا إلى أنه ليس ”الشخص الوحيد الحكيم في الحركة، فهناك تيار قوي تأكدت مواقفه بعد 25 تموز/يوليو يعتبر أنه لا يجب أن نحبس أنفسنا داخل حالة من الإنكار“.

واستنكر دعوة الغنوشي النزول إلى الشارع ورفع الأقفال عن البرلمان، محذرا من أنّ ”اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن خط أحمر“.

وأكد ديلو ضرورة أن يعرف قياديو ”النهضة“ حجم الحركة بعد قرارات 25 تموز/يوليو، وأن عليهم أن ”يتساءلوا لماذا تمّ حرق مقراتنا فقط في كامل محافظات الجمهورية، ولماذا خرج التونسيون للاحتفال بعد إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل عفويّ“.

بدوره، شدد النائب في البرلمان والقيادي بالحركة محمد القوماني على ضرورة أن تتحمّل حركة النهضة جزءا هاما من مسؤولية الحكم، ومسؤولية ما انتهت إليه الأوضاع من تردٍ على أكثر من صعيد، والاعتراف بارتكاب قيادتها أخطاء غير قليلة.

وقال عبر فيسبوك: ”لا بدّ من الإقرار بداية ومجدّدا بتحمّل حركة النهضة جزءا هاما من مسؤولية الحكم خلال فترة ما بعد الثورة، والاعتراف بارتكاب قيادتها أخطاء غير قليلة، ذات تداعيات سلبية على جماهيريتها ورصيدها الانتخابي المتراجع، وأيضا إلى ما انتهت إليه الأوضاع من تردٍ على أكثر من صعيد.. ولا بدّ من مسارعة قيادة النهضة للاعتذار للشعب التونسي الذي أعطاها أكثر من فرصة ومنحها المرتبة الأولى في الانتخابات“.

واعتبر القيادي في الحركة والوزير السابق علي العريض عبر فيسبوك أن حركته تلقت الرسائل التي عبر عنها الشعب ومطالبه المشروعة، وأنها ”بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث“، مضيفا أنها ”ستراجع وتصوّب أخطاءها وتعالجها بصدق وأمانة“.