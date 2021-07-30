اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات ليبية غرب طرابلس

شهدت ضواحي مدينة الزاوية (48 كم غرب العاصمة الليبية طرابلس)، منذ ليلة أمس الخميس، اشتباكات مسلحة بين فصيلين ميليشياويين.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات وقعت بين ”فرقة الإسناد الأولى“ التي يقودها محمد بحرون“ الملقب بـ ”الفار“، وكتيبة 55 التابعة لمعمر الضاوي في منطقة الماية ومحيط كوبري الـ 27 في الطريق الساحلي، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي تطور جديد، دخلت قوة من جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده الميليشاوي عبد الغني الككلي الشهير بـ“غنيوة“، بقيادة عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، إلى جانب الكتيبة 55 التي يقودها معمر الضاوي، وتمكنتا من إيقاع هزيمة أولية بقوات ”الفار“ التي تراجعت إلى مدينة الزاوية.

وانتقلت المواجهات إلى شارع عمر المختار في قلب مدينة الزاوية، حيث تجري اشتباكات بين الطرفين.

وقالت مصادر محلية من مدينة الزاوية لـ“إرم نيوز“ إن عدداً من القذائف سقطت داخل الأحياء السكنية في أطراف مدينة الزاوية.

وأشارت إلى أن ”السكان يطالبون بتدخل حكومة الوحدة الوطنية لوقف هذا العبث الذي يتهددهم“.

وأعلنت شركة الكهرباء عن إصابة ثلاث وحدات توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، وفقد ما قيمته 300 ميغاوات من الشبكة العامة في الجناح الغربي من الشبكة الكهربائية، جراء اشتباكات الزاوية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن وزارة الداخلية أو المنطقة العسكرية الغربية أو جهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب، لتوضيح حقيقة هذه الاشتباكات وأسبابها، خاصة وأن جل المتقاتلين يتبعون هذه الجهات.

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5، اليوم الجمعة، إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.

وقالت لجنة 5+5 الليبية، في بيان لها، إنها أعادت فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، أمام جميع المواطنين، إلا أنها طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مراقبين للطريق الساحلي، لمنع أي خرق.

وشددت اللجنة على منع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، بعد إعادة فتحه، ووقف أي تجاوزات.

وأكدت اللجنة أن الطريق الساحلي يخضع لتأمين كامل، ولا خوف من استخدامه مرة أخرى، موضحة أنه تم رفع جميع الألغام بالطريق بشكل كامل، وتم فحصه قبل قرار إعادة فتحه.