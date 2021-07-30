توقيف البرلماني التونسي ياسين العياري

أكد مصدر أمني تونسي، اليوم الجمعة، أنه تم توقيف النائب في البرلمان التونسي ياسين العياري، بعد أن اعتبر قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة ”انقلابًا عسكريًا“.

وبين أن النائب ياسين العياري ملاحق في ثلاث قضايا سابقة قدمت ضده من قبل النيابة العسكرية التونسية في شهر آذار/مارس من العام 2017، وتتعلق بـ“الثلب“ (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، صدر حكم بحقه يقضي بالسجن لمدة 3 أشهر في إحدى القضايا الثلاث، وذلك بعد أن تم انتخابه نائبًا في البرلمان.

وأكدت سيرين الفيتوري زوجة البرلماني التونسي، إيقاف زوجها النائب ياسين العياري، حيث قالت لراديو ”إي أف إم“ التونسي، إنه ”تم إيقاف زوجها من قبل الأمن الرئاسي“.

وكان النائب العياري قد اعتبر أن القرارات، التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد تزامنا مع عيد الجمهورية، ”انقلابًا عسكريًا“.

وقال في تدوينة له على موقع ”فيسبوك“، إنه ”انقلاب عسكري ألغى الدستور، بتخطيط وتنسيق أجنبي، هدفه استباق تنامي الغضب“، حسب تعبيره.

ورأى أن ”إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لا تريد دماء وغلق تلفزيونات ومحاكمات تحرجها“، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني تونسي بأن الرئيس قيس سعيد قرّر، حظر السفر على رجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء والنواب، وذلك في استمرار للإجراءات الاستثنائية، التي أعلن عنها يوم الأحد الماضي.

وقرر الرئيس قيس سعيد، الأحد الماضي، اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة، التي شهدتها مدن عدة، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال المصدر الأمني لـ“إرم نيوز“، إن قرار منع السفر شمل رؤساء النوادي الرياضية، ورجال الأعمال، وكبار المسؤولين، والوزراء، والنواب، والمسؤولين المحليين ورؤساء المحافظات والبلديات.

ويوم أمس الخميس، أصدر الرئيس قيس سعيد أمرًا رئاسيًا، كلف بموجبه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على موقع ”فيسبوك“ أن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قيس سعيد طبقا للفصل 89 من الدستور.