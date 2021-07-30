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حفتر: لا سلام في ليبيا بوجود قوات أجنبية وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 11:48 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 14:45 GMT

حفتر: لا سلام في ليبيا بوجود قوات أجنبية وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة

قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن قيادة الجيش مع أي خطوات تحقق سلاما عادلا يضمن لليبيين حياة مستقرة، مؤكدًا أن لا سلام في ظل وجود قوات أجنبية أو سلاح

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المصدر: عبدالعزيز الرواف – إرم نيوز

قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إن قيادة الجيش مع أي خطوات تحقق سلاما عادلا يضمن لليبيين حياة مستقرة، مؤكدًا أن لا سلام في ظل وجود قوات أجنبية أو سلاح في يد جهات غير الجهات الرسمية في الدولة.

وأضاف في كلمة متلفزة بثتها قناة الحدث الليبية المقربة من قيادة الجيش، أن الأخيرة حريصة على دعم مسار السلام ومعالجة كل القضايا العالقة وتحقيق عزة الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم.

 

وأكد حفتر أن قيادة الجيش تدعم كل الخطوات الرامية إلى لم شمل الليبيين، وتؤكد دعمها لما اتفق عليه خلال اجتماعات لجنة ”5+5“ والعمل على تحقيق مخرجات هذه اللجنة.

وأشار إلى أن فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، سيكون في صالح الليبيين وستعمل قوات الجيش على ضمان سلامة حركة المرور عليه، مؤكدا أن على اللجنة العسكرية الاستمرار في العمل على تحقيق الهدف الأهم وهو خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من كافة أرجاء البلاد.

 

وحمَّل حفتر، المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق السلام في ليبيا، وخروج القوات الأجنبية منها، داعيا إلى مضاعفة الجهود الدولية والأممية لخروج كافة القوات من ليبيا.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ قد أعلنت فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ابتداء من اليوم الجمعة.

وناقشت اللجنة، التي عقدت اجتماعا يوم الخميس في مدينة سرت، مع المبعوث الأممي يان كوبيش، مخرجات الجولة السادسة وتنفيذ البنود الأخرى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في الـ23 من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2020.

وثمنت اللجنة في بيان لها دور البعثة الأممية من أجل إرساء السلام في ربوع ليبيا بشكل عام وفتح الطريق الساحلي، مؤكدة أن الطريق سيكون تحت سيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة ”5+5″، التي ستقوم بكافة الأعمال الأمنية بحيادية تامة، لضمان سلامة مرور المواطنين.

دعت اللجنة كافة الهيئات والجهات الرسمية الى التنسيق المسبق مع ”لجنة الترتيبات الأمنية“ بما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة على الطريق.

وأوضحت اللجنة أنه تم تكليف عدد من الضباط الليبيين لمتابعة الأمور المتفق عليها، مع ضرورة وجود مراقبين محليين، داعية الى اتخاذ إجراءات كفيلة بتواجد مراقبين دوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.

كما أعلنت اللجنة في بيانها عن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، ودعت كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري برلين ”1 و2“.

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