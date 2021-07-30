تونس.. سباق مع الزمن لتشكيل حكومة جديدة وسط ضغوط خارجية

يقود الرئيس التونسي قيس سعيّد مشاورات ”ماراثونية“، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت، وسط ضغوط خارجية متصاعدة ساهمت في تعطيل عملية اختيار رئيس جديد للحكومة، بحسب محللين للشأن التونسي.

وكشف مصدر مقرب من دوائر الرئاسة لـ“إرم نيوز“، أن ”الرئيس التونسي يجد صعوبة في اختيار الرئيس الجديد للحكومة، نتيجة بعض الضغوط الخارجية التي تطالبه بإعادة عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن“.

وبحسب المصدر، فإن ”هناك عدة مرشحين لمنصب رئيس الحكومة، وهم أساسا الوزير السابق للمالية نزار يعيش، والرئيس الأسبق للحكومة يوسف الشاهد، والوزير الأسبق للداخلية توفيق شرف الدين، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو“.

وأضاف المصدر أن ”وزير المالية السابق اعتذر عن تولي المهمة، بينما يواجه تعيين كل من يوسف الشاهد وتوفيق شرف الدين اعتراضا كذلك من بعض الأطراف المقربة من الرئيس، فيما لا يبدو محمد عبو متحمساً للقبول بهذه المهمة، ما جعل الأنظار تتجه إلى المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسي الأسبق ورئيس البعثة الأممية السابقة في مالي، الذي بات من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة“.

وأضاف المصدر أن ”الرئيس التونسي سيحسم في موضوع تعيين رئيس الحكومة المقبل خلال الساعات القادمة على الأرجح“.

وحيال ذلك، يرى المحلل السياسي رياض حيدوري، أن ”الحاجة تبدو ملحّة للخروج تدريجيا من الوضع الاستثنائي في البلاد، من خلال الإسراع في الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة“.

وقال حيدوري لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك ضغوطا دولية متصاعدة خلال الساعات الأخيرة تطالب بالرجوع سريعا إلى الوضع العادي“، لافتا إلى أن ”أولى خطوات ضمان العودة سريعا إلى الوضع العادي تكمن في اختيار رئيس الحكومة الجديد، خاصة أن الرئيس التونسي أكد أنه هو من سيختار وزراء الحكومة“.

كما يرى حيدوري أن ”رهانات المرحلة الحالية تبدو دبلوماسية واقتصادية“، وأن ”معايير الاختيار وفق هذه المقاييس غير يسيرة، ما أجل إعلان الحكومة الجديدة رغم مرور نحو أسبوع على بدء التدابير الاستثنائية“.

بدوره، يرى الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي، أنه ”بعد اتخاذ تدابير استثنائية من رئيس الدولة وتقديمه لتطمينات داخلية وخارجية بأن الفترة الاستثنائية مؤقتة، وأنه سيعمل خلالها على حماية الحقوق و الحريات، لابد من توضيح الرؤية بخصوص الفترة المقبلة للبدء بتشكيل الحكومة الجديدة“

وقال السعيدي لـ“إرم نيوز“، إن ”البلاد مقبلة على تحديات عديدة، منها بالخصوص تحديات الوضعين الصحي والاقتصادي، ما يقتضي وجود توجهات واضحة لكيفية إدارة المرحلة المقبلة“.

ورجح السعيدي أن ”يكون السبب الرئيس لتعثر مشاورات الحكومة الجديدة خشية العديد من الشخصيات من جسامة المسؤولية، ومن إمكانية عدم قدرتها على الإنجاز في هذا الظرف الدقيق والمشوب بأزمة غير مسبوقة“.

ومن جهته، رجّح المحلل السياسي الصغير القيزاني، أن ”يتم قريبا تجاوز التعطيلات المتعلقة باختيار رئيس جديد للحكومة، مستندا في ذلك لغياب الأحزاب السياسية عن مشاوراتها، بوصفها مصدر تعطيل“.

وأضاف القيزاني لـ“إرم نيوز“، أن ”الرئيس التونسي يسعى إلى عدم تكرر خطأ اختيار هشام المشيشي لرئاسة الحكومة في وقت سابق، والذي انقلب فيما بعد على خياراته“، معتقدا أن ”يكون التأخير في إعلان الحكومة الجديدة، مرتبطا أيضا بالتعمق في دراسة ملفات المرشحين“.