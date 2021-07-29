الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا مساء يوم الخميس كلف بموجبه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على موقع ”فيسبوك“ أن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قيس سعيد طبقا للفصل 89 من الدستور.

ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من صدور قرار اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من الاشراف على الوزارة بالإنابة.

وجاء تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، بعد اعتذار مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي عن الاضطلاع بهذه المهمة.

و قال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ قرار تكليف رضا الغرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، بعد التشاور مع قيادات أمنية في لقاء مطوّل جرى يوم الأربعاء.

والتحق رضا غرسلاوي بإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة، وقد تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من المسؤوليات الأمنية، اضافة الى مشاركته في العديد من الدورات التدريبية داخل تونس وخارجها.

ويعد رضا غرسلاوي من بين الكوادر الأمنية المتخصصة في الاستعلام ومكافحة الإرهاب، وكذلك في مجال الدعم اللوجستي.