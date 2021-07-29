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الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 29 يوليو 2021 19:34 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2021 22:30 GMT

الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا مساء يوم الخميس كلف بموجبه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على موقع "فيسبوك" أن

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا مساء يوم الخميس كلف بموجبه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على موقع ”فيسبوك“ أن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قيس سعيد طبقا للفصل 89 من الدستور.

ويأتي هذا القرار بعد  ثلاثة أيام من صدور قرار اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من الاشراف على الوزارة بالإنابة.

وجاء تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، بعد اعتذار  مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي عن الاضطلاع بهذه المهمة.
و قال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ قرار تكليف رضا الغرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، بعد التشاور مع قيادات أمنية في لقاء مطوّل جرى يوم الأربعاء.
والتحق رضا غرسلاوي بإدارة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية سنة 1996، حيث باشر مهامه برتبة محافظ شرطة، وقد تقلد طيلة مسيرته المهنية العديد من المسؤوليات الأمنية، اضافة الى مشاركته في العديد من الدورات التدريبية داخل تونس وخارجها.
ويعد رضا غرسلاوي من بين الكوادر الأمنية المتخصصة في الاستعلام ومكافحة الإرهاب، وكذلك في مجال الدعم اللوجستي.

و خلال تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، ألقى الرئيس التونسي قيس سعيّد كلمة تم نشرها في فيديو على صفحة رئاسة الجمهورية في ”فيسبوك“، قال فيها إنّ أداء رضا غرسلاوي لليمين الدستورية تمّ بناء على الفصل 89 وهو دليل على احترام أحكام الدستور.

وأضاف الرئيس التونسي ”لم نتجاوز الدستور وليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون“.

وتابع ”درّست الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الإنسان لأكثر من ثلاثة عقود ولن أتنكر لما درسته لأجيال وأجيال في كليات الحقوق في تونس.. اطمئنوا إنني حريص على الحقوق والحريّات أكثر بكثير من حرصكم عليها“.

ودعا الرئيس التونسي، المكلف بتسيير وزارة الداخليّة إلى ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق تمرّ به البلاد.

وقال قيس سعيد إن ”الدولة ليست دمية تحركها الخيوط لأنّ هناك من يحرك الخيوط وراء الستار من لوبيات وفاسدين.. تونس دولة مؤسسات ومرافق تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور“.

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