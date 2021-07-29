الرئيس التونسي يكلف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا مساء يوم الخميس كلف بموجبه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على موقع ”فيسبوك“ أن المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة قيس سعيد طبقا للفصل 89 من الدستور.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من صدور قرار اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من الاشراف على الوزارة بالإنابة.
و خلال تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، ألقى الرئيس التونسي قيس سعيّد كلمة تم نشرها في فيديو على صفحة رئاسة الجمهورية في ”فيسبوك“، قال فيها إنّ أداء رضا غرسلاوي لليمين الدستورية تمّ بناء على الفصل 89 وهو دليل على احترام أحكام الدستور.
وأضاف الرئيس التونسي ”لم نتجاوز الدستور وليطمئن الجميع في تونس وخارجها أننا نحتكم للقانون“.
وتابع ”درّست الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الإنسان لأكثر من ثلاثة عقود ولن أتنكر لما درسته لأجيال وأجيال في كليات الحقوق في تونس.. اطمئنوا إنني حريص على الحقوق والحريّات أكثر بكثير من حرصكم عليها“.
ودعا الرئيس التونسي، المكلف بتسيير وزارة الداخليّة إلى ضمان استمرارية الدولة في ظرف دقيق تمرّ به البلاد.
وقال قيس سعيد إن ”الدولة ليست دمية تحركها الخيوط لأنّ هناك من يحرك الخيوط وراء الستار من لوبيات وفاسدين.. تونس دولة مؤسسات ومرافق تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور“.