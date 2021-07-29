تحليل: الغنوشي يفاقم الانقسامات و"النهضة" التونسية أمام اختبار وجودي

تمثل الأزمة السياسية في تونس اختبارًا وجوديًا لمصير الديمقراطية الفتية، التي نالت إشادة كبيرة، ولحركة النهضة الإسلامية أيضا.

وألقى قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان بظلال من الشك حول الديمقراطية التونسية ومكانة حركة النهضة، ما أثار جدلًا حادًا في الحركة حول كيفية الرد على الرئيس.

عملت الحركة لسنوات مع العلمانيين في الحكومات، ودعمت حملات القمع ضد جماعات إسلامية تنتهج العنف مثل تنظيم ”داعش“ في البلاد.

لكن النهضة أصبحت أضعف من أي وقت مضى منذُ انتفاضة عام 2011 نتيجة الأزمة السياسية، وتخضع حاليًا لتحقيق بخصوص مخالفات تتعلق بالتمويل في الانتخابات الأخيرة، وتنفي ارتكاب أي مخالفات.

ويرى مسؤولو الحركة أن ”خطر الأزمة يتحول إلى تهديد وجودي لحركة النهضة، إما من خلال الوصول إلى عصر جديد من الاستقطاب بين الإسلاميين والقوى الأخرى، أو من خلال حملة قمع إذا تحول سعيد إلى مسار سلطوي“.

تفاقم الانقسامات

وسرعان ما رد الغنوشي ووصف تحركات سعيد بأنها ”انقلاب“، وبذلك وضع نفسه في طليعة المعارضين للرئيس سعيد، وهو سياسي مستقل فاز في انتخابات عام 2019 بوعود بمكافحة الفساد والركود، لكن الغنوشي حث أيضًا أنصاره على التزام الهدوء وعدم الخروج إلى الشوارع.

وقالت مصادر عديدة مطلعة إن نقاشا داخليا حول أفضل السبل للتعامل مع الأزمة أثار خلافات غاضبة داخل حركة النهضة، ما أدى إلى تفاقم الانقسامات القائمة بالفعل بين مسؤولي الحركة حول استراتيجيته وقيادته.

وقال قيادي كبير في حركة النهضة، مشترطًا عدم كشف هويته: ”لا أحد يستطيع أن ينكر وجود خلافات واضحة وحادة أحيانا داخل النهضة، الخلافات أكثر وضوحًا بعد الزلزال السياسي الأخير“.

ورغم احتفاظ الحركة بقاعدة أنصار قوية من الموالين، الذين خرجوا في مسيرة حاشدة في استعراض للقوة بتونس في شهر فبراير/شباط الماضي، فقد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بسنوات من الإخفاق الاقتصادي.

وأضر ذلك بشعبية حركة النهضة، إلى جانب دورها في السياسات الوطنية المتصدعة، التي يقول العديد من التونسيين إنها نتاج سوء الحكم الذي أصاب البلاد بالشلل مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الخدمات العامة.

ويوم الأحد الماضي، هاجم محتجون فروع حركة النهضة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، التي دفعت سعيد إلى التحرك.

وقال سعيد إن قراراته مشروعة بموجب الدستور؛ لتجنب الاضطراب الناجم عن جائحة ”كورونا“ والخلل السياسي، موضحًا أن البرلمان سيُجمد لمدة 30 يوما فقط.

حوار أو مواجهة؟

ودعا الغنوشي في البداية الناس إلى الخروج ضد سعيد كما فعل المتظاهرون ضد زعيم سلطوي مخضرم عام 2011، وقاد اعتصاما أمام مقر البرلمان قبل أن يتراجع ويحث على الهدوء والحوار.

وقال ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو قيادي في النهضة، إن ”هناك وعيا داخل النهضة أنه يجب تجنب التصعيد، لا أحد يريد عنفا وحربا أهلية، نرغب في الحفاظ على الهدوء في الديمقراطية التونسية“.

ثمن باهظ

ومع ذلك عارضت القرار شخصيات أخرى داخل حركة النهضة ترى أن التراجع سيسمح لسعيد بقمع الحركة بسهولة، وقال أحد المسؤولين إن تجنب المواجهة سيكون له ثمن ”باهظ“.

يأتي ذلك بعد عامين من جدل داخلي حول الاستراتيجية جعل قيادة الغنوشي موضع شك.

وتراجع نصيب الحركة من التصويت في الانتخابات المتتالية حتى عام 2019، عندما حصلت على ربع المقاعد فقط في البرلمان.

وفي انتخابات رئاسية أُجريت في وقت متزامن، خسر مرشح النهضة في الجولة الأولى وأيد الحزب سعيد في جولة الإعادة ضد قطب الإعلام نبيل القروي، الذي واجه تهما بالفساد.

ورغم تأييده الأولي لرئاسة سعيد، انضم الغنوشي لاحقا لحزب القروي، قلب تونس، في دعم رئيس الوزراء هشام المشيشي في خلاف مع الرئيس.

وأثارت الاستراتيجية، التي تستهدف تعزيز نفوذ حركة النهضة في الحكومة، استياء بعض الأعضاء الأصغر سنا وأحدثت انقساما في القيادة، ودعا 100 عضو في الحزب الغنوشي العام الماضي للتخلي عن نهجه التوافقي والالتزام بإصلاحات شاملة، والتنحي في نهاية المطاف.