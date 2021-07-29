عبير موسي تدعو الرئيس التونسي لتقديم "خارطة طريق" ومحاسبة الغنوشي‎

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي اليوم الخميس الرئيس التونسي قيس سعيد إلى كشف ما إذا كان يتعرض لضغوط للتراجع عن محاسبة الفاسدين وحذّرت من إعادة تنصيب من وصفتهم بـ“وجوه الفشل الذين تحالفوا مع الإخوان وساهموا في دمار البلاد وهم مشمولون بالمحاسبة“.

وفي مقطع فيديو نشرته على صفحتها على ”فيسبوك“ وقالت إنه خلاصة لمرحلة ما بين 25 و29 يوليو / تموز الجاري طالبت موسي الرئيس قيس سعيد بـ“توضيح الكيفية التي ستدار بها الدولة في الفترة الانتقالية وآجال تطبيق التدابير عبر التوجه ببيان للشعب وتقديم خارطة طريق واضحة“، وإن كان سيتوجه نحو ”تعليق العمل بالدستور أم لا، وإن كان سيتوجه نحو تطهير البلاد من الفساد عبر القضاء المستقل أم لا“.

وأكدت موسي ضرورة أن يخرج الرئيس قيس سعيد ليوضح السيناريوهات التي سيعتمدها، وإن كانت قد سُلطت عليه ضغوطات أم لا“، محذرة من ”سيناريو الإضرار بالحزب الدستوري الحر“.

وأشارت موسي إلى أنها لم تسمع خلال الأيام الأخيرة عن إيقاف أحد “الحيتان الكبيرة ” أو المحتكرين وأنه كان من المفروض أن “يكون وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي أول من يتم ايقافهم باعتبار أنه كان وراء قانون إنعاش الفاسدين وتبييض الأموال“ في إشارة إلى قانون الإنعاش الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في البرلمان.

ودعت رئيسة الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية إلى توضيح موقفه من اتفاقية صندوق قطر للتنمية مذكرة بأن حزبها طعن في دستوريته، ودانت ”عدم حصول محاسبة إلى حد الآن لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ولا حتى إبعاده عن رئاسته بفتح الملفات القضائية“.

وذكرت عبير موسي أن عملية تجييش ضد حزبها حصلت مقابل ذلك، متهمة بعض الأطراف بمحاولة إدخال حزبها “في الغضب الشعبي” وقالت إنها تتلقى يوميا تهديدات بـ“القتل والذبح وبالسجن“، بحسب تعبيرها.

وخاطبت موسي سعيد بقولها: ”الإخوان منظمون ولم نر محاسبة للغنوشي، وهو مطلب شعبي ولا إبعاده من رئاسة البرلمان، وقد ثبت أن الملفات التي فتحتها النيابة العامة ملفات قديمة بينما الإخوان في منازلهم يخططون ويقومون بعملية تجييش ضد الحزب الدستوري الحر“ وفق قولها.