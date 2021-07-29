تونس.. مشاورات لتشكيل جبهة سياسية موسعة لدعم قيس سعيد‎

بدأت أطراف سياسية في تونس مشاورات موسعة لتشكيل جبهة سياسية داعمة لرئيس الدولة قيس سعيد، وللإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مؤخّرا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي تأكيده الشروع في مشاورات مع أحزاب، حركة تونس إلى الأمام، وحزب التيار الشعبي، وحزب البعث، وهي غير ممثّلة في البرلمان؛ وذلك لتكوين جبهة داعمة لقرارات رئيس الدولة.

وأكّدت مصادر سياسية لـ“إرم نيوز“ أن هذه الجبهة سيكون فيها حزب التيار الديمقراطي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد الممثل بنائب وحيد، وتشمل المشاورات عددا من النواب المستقلين في البرلمان.

وبحسب المصادر، فإنّ هذه الجبهة في البرلمان ستتولى تمرير الحكومة الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الدولة قيس سعيّد، وتمرير مشاريعها في الفترة المقبلة، خاصة منها المتعلق بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت المصادر أن أغلبية برلمانية وشعبية مهمة تدعم خيارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأنه من الممكن البناء عليها بهدف تشكيل مشهد سياسي جديد، لا تكون فيه حركة النهضة وحلفاؤها في الحكم، ويكون قادرا على تحقيق تطلعات التونسيين.

وراجع حزب التيار الديمقراطي، اليوم الخميس، موقفه من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدأ أنه يدعمها ويطلب مرافقتها بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات، بعد أن أعلن منذ أيام أنه يعارض التأويل الدستوري الذي اتبعه الرئيس التونسي بخصوص المادة 80 من الدستور.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر، مساء الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور .

وقال سعيد، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، فيما قرّر في اليوم التالي إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، إعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.

كما قرر قيس سعيّد أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المعنية تصريف أعمالها، إلى حين تسمية رئيس جديد للحكومة، وتعيين أعضائها.