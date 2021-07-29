تونس.. أنباء عن إعفاء رئيس جهاز المخابرات لزهر لونغو

قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، إنه تم إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (جهاز المخابرات) لزهر لونغو من مهامه، بعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب.

وذكرت إذاعة ”موزاييك“ المحلية أنّه تقرر تعيين محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة والإطار الأمني بوزارة الداخلية خلفا له.

ويأتي هذا الإعفاء ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور، يوم الأحد الماضي، وتعليق عمل البرلمان.

وقد عيّن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي لزهر لونغو مديرًا عاما للمصالح المختصة في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للاستعلامات.

ويعتبر مقربون من لزهر لونغو أنه من المحسوبين على رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، الذي كان قد عينه في نيسان/ أبريل الماضي مديرا عاما للمصالح المختصة، خلفا لتوفيق السبعي الذي عين مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

وأثار تعيينه في منصب مدير عام المصالح المختصة انتقادات من أحزاب وسياسيين مقربين من سعيد، ووصف أمين عام حركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي هذا التعيين بأنه ”مخيف والهدف منه السيطرة على الاستعلامات التونسية، وفق تعبيره.

وكانت النائبة السابقة في البرلمان المنتمية إلى حزب نداء تونس فاطمة المسدي وجهت اتهامات للزهر لونغو عام 2019، وقالت إنه ”على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن لونغو محل تتبع قضائي؛ بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية في تونس، الأمر الذي نفاه وزير الداخلية آنذاك هشام الفوراتي.

ويوصف لزهر لونغو بالرجل الغامض في الجهاز الأمني التونسي، وقد تولى لزهر أيضا خطة رئيس جهاز المخابرات عام 2015 في حكومة الحبيب الصيد، وواجه آنذاك انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة الإسلامية، وأخرى مع حزب التجمع الدستوري الذي كان يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الرئيس التونسي أعلن، الأحد الماضي، جملة من القرارات أبرزها إقالة المشيشي وتعليق عمل البرلمان 30 يوما.