"اتحاد الشغل" يعد خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس

ولم يعلن سعيد حتى الآن عن تعيين رئيس جديد للوزراء أو الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الطوارئ التي أعلنها يوم الأحد عندما فعّل سلطات الطوارئ لإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وبعد قرارات الرئيس، أصبحت تجربة تونس الديمقراطية التي بدأت قبل عشر سنوات تقريبا عند مفترق طرق، ولم تظهر أي دلائل تذكر بشأن خطط سعيد على الأمد الطويل أو ما إذا كان قد صاغ أيا منها حتى الآن.

لكن شوارع المدن التونسية بدت هادئة اليوم الخميس بعد أن قررت الأحزاب الرئيسة هذا الأسبوع تجنب أي احتجاجات أو مواجهات كبيرة في الوقت الراهن وبعد أن فرض سعيد إجراءات صارمة لمكافحة ”كورونا“.



وعلى عكس حركة النهضة الإسلامية، التي اعتبرت إجراءات سعيّد ”انقلابًا“، تجنب الاتحاد العام التونسي للشغل حتى الآن توجيه انتقادات مباشرة لأفعال الرئيس، لكنه دعا إلى الالتزام بالدستور.

وقال مسؤولون نقابيون، إن اتحاد الشغل استعان بخبراء في القانون الاقتصادي، والسياسي، والدستوري، لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة يمكن طرحه على الرئيس.