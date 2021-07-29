مالاوي تفتتح قنصلية في مدينة "العيون" بالصحراء الغربية

افتتحت مالاوي، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

وحضر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة حفل افتتاح القنصلية بالعيون.

وافتتحت دول عربية وأفريقية في مدينة العيون قنصليات لها؛ دعما لموقف المغرب الداعي لضم أقاليم الصحراء إلى سيادته.

وبلغ عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء الغربية أكثر من 20 قنصلية.

وتعد القنصلية العامة لمالاوي بمدينة العيون الـ 12 بعد قنصليات كل من جزر القمر، والغابون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وساوتومي وبرينسيبي، وبوروندي، وكوت ديفوار، ومملكة إسواتيني، وزامبيا، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتؤكد الرباط أن مقاربة فتح القنصليات بإقليم الصحراء تندرج في إطار التوجه الذي يعمل عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والمتمثل في التأكيد على مغربية الصحراء بالقول والفعل والعمل الدبلوماسي.

ويسيطر المغرب على الجزء الأكبر من الصحراء الغربية، لكن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادته عليها.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا قد أعلن، يوم الثلاثاء، في الرباط قرار بلاده فتح قنصلية في العيون.

وأكد مكاكا، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن بلاده قررت أيضا افتتاح سفارة بالرباط.

وجدد الوزير حينها التأكيد بهذه المناسبة على دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها ووحدتها الترابية.

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن العلاقات بين بلاده ومالاوي عرفت تطورا مهما في كافة المجالات، منذ سحب هذا البلد الواقع بأفريقيا الجنوبية لاعترافه بـ ”الجمهورية الوهمية“ (البوليساريو).

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991 بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

ويعتقد مراقبون أنه من المرتقب أن يثير افتتاح مالاوي قنصليتها العامة في مدينة العيون غضب جبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء ومعها الجارة الشرقية الجزائر.