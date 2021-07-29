تونس.. تحقيقات قضائية ضد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق ونواب في البرلمان

باشرت النيابة العامة في تونس، اليوم الخميس، التحقيق ضد الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، وعدد من النواب في البرلمان، تلاحقهم تهم في قضايا ووقائع مختلفة، بينها ”حادثة المطار“ التي أدين فيها النائب سيف الدين مخلوف.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، أذن اليوم لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بفتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، بخصوص شكوى تقدمت بها إحدى الشركات، متعلقة بـ ”شبهة تدليس واستعمال مدلس“.

وأوضح الطرخاني في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، وصفقة عامة مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مشيرا إلى أن طلب الإذن بتتبع المشتكى عليه ورد إلى الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو/تموز الجاري.

وأضاف الطرخاني، أنه تم الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، لفتح تحقيق ضد شوقي الطبيب، وهو محامٍ شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد لأربع سنوات، بخصوص الشكوى التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها ”عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري للهيئة زمن رئاسة شوقي الطبيب لها“.

وفي السياق ذاته، أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أيضا، اليوم الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح تحقيق بخصوص شكوى تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري، وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج، ضد سيف الدين مخلوف (محامٍ ونائب بالبرلمان)، ومهدي زقروبة (محامٍ) بخصوص ما يعرف ”بحادثة المطار“ في 15 مارس/ آذار 2021.

وبحسب المصدر ذاته، أذن وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في الشكوى التي تقدمت بها العضو السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، ابتهال عبد اللطيف، ضد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي (محامٍ ونائب بالبرلمان)، ومبروك كورشيد (محامٍ ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية)، وسماح الخماسي (محامية)، وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا.

وأوضح الطرخاني، أن طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى عليهم في هذه القضية، ورد إلى محكمة الاستئناف أيضا في 19 يوليو/تموز الجاري.