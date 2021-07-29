كيف علق الشارع التونسي على تغطية قناة الجزيرة لـ"الأحداث الأخيرة"؟ (فيديو)

اعتبر تونسيون أن تغطية قناة الجزيرة القطرية للأحداث الجارية في تونس بخصوص اتخاذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في البلاد، وما سبقها من احتجاجات شعبية غير متوازنة، كانت منحازة إلى حركة النهضة، وعملت على إشعال الفتن، حسب آرائهم.

ولاحظ مواطن تونسي أنّ تغطية قناة الجزيرة القطرية كانت تتناول الأحداث خلافا للحقيقة، فبينما خرج التونسيون فرحا ببدء إزاحة حركة النهضة من المشهد السياسي، ليلة 25 يوليو/ تموز الجاري، كانت هذه القناة لا تغطي سوى الأحداث المتعلقة بحركة النهضة فحسب.

ويقول مواطن آخر أنّه كان يثق في قناة الجزيرة قبل أن يدرك أن دورها يتعلق بإشعال الفتن في كل الدول العربية، ومنها تونس، من خلال بث مضامين إعلامية يبدو الهدف منها توجيه الرأي العام.

وعبّر عدد من التونسيين عن غضبهم من القناة التلفزيونية القطرية، معتبرين أنها شوّهت صورة تونس التي تعيش لحظة فارقة في مكافحة الفساد، مثلما لعبت هذا الدور سابقا، وأنها تناصر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على الرئيس التونسي قيس سعيد، وتصطف إلى جانب الإخوان وتناهض الديمقراطية؛ ما جعلها تخسر شعبيتها في البلاد، وفق آرائهم.

كما استهجن مواطنون آخرون ما وصفوه بالانحياز المفضوح لقناة الجزيرة، وعدم التوازن في التغطيات الإعلامية، معتبرين أنها لم تكن في مستوى الحدث، وتعاملت بشكل سيئ مع شعب أراد التغيير، كما اتهموها بالاصطفاف مع حركة النهضة ضد الشعب التونسي الذي خرج إلى الشوارع، للتعبير عن عدم قدرته على تحمّل ما آلت إليه الأوضاع من تردّ غير مسبوق.

مقابل ذلك، يرى مواطنون آخرون أنه مهما كانت مضامين قناة الجزيرة القطرية، فهي تندرج في إطار حرية التعبير، داعين إلى مقاضاتها في حال انحرافها عن الرسالة الإعلامية، لا غلق مكاتبها في تونس، خاصّة أن البلاد انتهجت نهج الديمقراطية وسارت في ركبه.

واستهجن مواطن آخر غلق مكتب الجزيرة في تونس، معتقدا أنّ هذه الممارسات من شأنها التمهيد لعودة الدكتاتورية، في وقت لا بد فيه من إعلاء حرية التعبير.