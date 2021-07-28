الرئيس التونسي يعرض "مبادرة صلح" مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد

عرض الرئيس التونسي قيس سعيد مساء يوم الأربعاء، مبادرة للصلح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد الذين دعاهم إلى إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، مشيرا إلى وجود قائمة بـ 460 شخصا نهبوا أموال البلاد.

و شدد قيس سعيد في كلمة له خلال استقبال رئيس منظمة أرباب العمل سمير ماجول على ضرورة أن يبادر هؤلاء المتورطين في نهب المال العام إلى إعادة 13.5 مليار دينار تونسي (حوالي 5 مليارات دولار)، و ذلك بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق عبر ابرام صلح جزائي مع الدولة ومساعدة المناطق الفقيرة على تحقيق التنمية.

وأعلن الرئيس التونسي أنه سيصدر لاحقا نصا قانونيا ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة.

و قال إن ”رؤيتي تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة و لا أريد التنكيل بأي كان بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي“.

كما دعا إلى ”إنهاء التهرب من دفع الضرائب والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد“.

وفي السياق، نوه سعيد إلى أن هناك أشخاصا داخل البرلمان التونسي يحتمون بالحصانة من أجل تعطيل إنتاج الفوسفات لتحقيق مصالحهم.

كما طالب سعيد، تجار الجملة والتفصيل بالتحلي بروح الوطنية في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، داعياً اياهم إلى التخفيض في الأسعار. وقال إن ”المسلم الحقيقي لا ينام وجاره عطشان، اطلب من التجار أن يتحلوا بالوطنية وعدم استغلال هذا الوضع للربح والاحتكار“. وأضاف ”أي محاولة للمضاربة أو الاحتكار ستواجه بتطبيق صارم للقانون، على شعبنا أن يكون مضرباً للأمثال في التآزر والتكافل“.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، بعض الإجراءات الاستثنائية، منها تجميد عمل البرلمان لمدّة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وينص الفصل 80 على أنه ”لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.