أمير قطر يبحث مع قيس سعيد هاتفيا الأزمة السياسية في تونس

قال مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الشيخ تميم أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية في تونس، وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار، بحسب وكالة ”رويترز“.

وشدد الأمير أيضا بحسب الوكالة، على أهمية“ تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها“.

وتواجه الديمقراطية الفتية في تونس أسوأ أزمة لها منذ عشر سنوات بعد أن أقال الرئيس سعيد الحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش يوم الأحد في خطوة اعتبرها الإسلاميون ”انقلابا“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر مساء الأحد الماضي بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، بينما قرّر في اليوم الموالي إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، إعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي.

وأصدر سعيّد، يوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا، أنهى بموجبه مهام الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الحكومة، بجانب المستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات، إضافة إلى عدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة.

وأفاد مصدر أمني بأن ”حملة إيقافات ستنطلق قريبا ضد عدد من البرلمانيين المجمدين والكوادر العليا في الدولة، قصد تقديمهم إلى المحاكمة بخصوص تهم فساد وتهرّب ضريبي، وشبهات إرهابية ملاحقين بها“.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري (منظمة اجتماعية) عبد المجيد الزار، أن الرئيس قيس سعيّد أكد لهم أن النيابة العامة ليست جهازا قضائيا، لكنها ستتولّى تقديم الملفات إلى القضاء، لتتوفر شروط المحاكمات العادلة لجميع المتهمين.

ونقلت الإذاعة الوطنية، عن عبد المجيد الزار أن الرئيس التونسي أكد لهم خلال لقائهم الإثنين، أنه ”لن يكون هو من يصدر الأحكام أو من يتولى الفصل في القضايا، إنما سيقتصر دوره على تقديم الملفات“.