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تبون والمنفي يؤكدان أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 28 يوليو 2021 18:52 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2021 20:35 GMT

تبون والمنفي يؤكدان أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي الأزمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك أثناء اجتماع جمعهما في العاصمة

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المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي الأزمة الليبية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك أثناء اجتماع جمعهما في العاصمة الجزائرية، التي يقوم المنفي بزيارة لها.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، فإن الرئيس الجزائري أشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى أن الحل النهائي للأزمة في ليبيا يكمن في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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ووفق ما نشره المكتب، فإن الرئيس الجزائري أكد أن الانتخابات هي من تعطي الشرعية للسلطة الدائمة في ليبيا، مبينا أنه اتفق مع المنفي على الكثير من القرارات، التي ستساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروحة في ليبيا، دون أن يعطي تفاصيل أخرى عن طبيعة القرارات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أوضح، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجزائري، أنهما ناقشا أمن الجنوب الليبي، الذي يعتبر أمنا قوميا للبلدين، معربا عن تطلعه إلى دور فاعل للجزائر في المصالحة الوطنية التي تعد من أهم نقاط الاتفاق السياسي للوصول إلى الانتخابات.

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وأضاف المنفي أنه ناقش مع تبون ما تم تحقيقه في ليبيا حتى الآن من توحيد بعض المؤسسات الرسمية والمؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار، مبديا رغبته في تعاون فني وأمني مشترك مع الجزائر.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي كان قد وصل صباح اليوم إلى الجزائر، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله الوزير الأول في الجزائر أيمن بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية كمال بلجود، في مطار هواري بومدين الدولي.

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تجدر الإشارة إلى أن المنفي وصل للجزائر قادما من جمهورية الكونغو برازفيل، التي تباحث فيها مع الرئيس دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس لجنة الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الاتحاد الإفريقي بلعب دور أكثر إيجابية تجاه ليبيا، ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الإفريقية.

وبيّن أن اللجنة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي، برئاسة الرئيس دينيس ساسو، سيكون لها دور فاعل لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

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