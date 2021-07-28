تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تقاضي وزيرة العدل المقالة

أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين التونسيين اللذين تم اغتيالهما في 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن أنها أقامت قضية بحق وزيرة العدل المقالة حسناء بن سليمان، بتهمة التستر على المتورطين في الاغتيال.

ودعت الهيئة، الرئيس التونسي قيس سعيد للقيام بالتحقيقات مع كل المتورطين باعتباره أصبح رئيسًا للنيابة العامة، بعد الإجراءات التي أقرها مؤخرًا.

ودخلت الهيئة في خلافات حادة مع الوزيرة، ووجهت لها سلسلة من الاتهامات، معتبرة أنها متورطة مع حركة النهضة الإسلامية في التلاعب بملفات القضيتين.

وكانت الهيئة قد أكدت مؤخرًا أن حركة النهضة تسيطر على مفاصل السلطة القضائية في البلاد، ما مكنها من إخفاء آلاف الملفات التي تدينها في الجريمتين.

وقالت عضو الهيئة المحامية إيمان قزارة، في مؤتمر صحفي إن ”وكيل الجمهورية بشير العكرمي تمكن من بسط نفوذ واسع على القضاء منذ 2016، وقام بإخفاء 6268 ملفا يتعلق بقضايا إرهابية، من شأنها إدانة النهضة“، مضيفة أن ”العكرمي عرقل القضايا المتعلقة باغتيال بلعيد والبراهمي، وملف الجهاز السري لحركة النهضة، وملفات أخرى تظهر تهديد الحركة لأمن البلاد“.

ورأت أن ”التلاعب بالإجراءات القضائية قاد إلى سقوط 1361 قضية إرهابية في المحاكم، بسبب عدم تضمين ملفاتها الأبحاث الضرورية أو بسبب فقدان تلك الأبحاث من الأساس في ظروف غامضة، وأن تقريرا لوزارة العدل تم التحفظ عليه دون ذكر الأسباب يكشف أن 20 محضر بحث في قضايا تتعلق بتسفير التونسيين إلى بؤر القتال في الخارج لم يتم تضمينها في ملفات القضايا الجزائية المتعلقة بها، وأن 46 عملية بحث واستقصاء بخصوص قضايا متعلقة بالانضمام إلى تنظيمات متشددة لم تضم أيضا في ملفات القضايا الأصلية“.

واتهمت قزارة، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بشير العكرمي، ”باستبعاد أحد مساعديه في المحكمة، بسبب رفضه أوامر متعلقة بعدم وضع تواريخ على محاضر البحث لكي يتم التلاعب بها في فترة أخرى، وأن تفقدية وزارة العدل رصدت 54 محضر بحث يخص ملفات إرهابية غير مختوم ولا يتضمن تاريخا، والتلاعب بـ118 قضية أحالتها المحكمة العسكرية إلى القضاء المدني، وأن الاختبارات الأولية التي وجهتها المحكمة العسكرية بقيت في الرفوف“.

وخلصت هيئة الدفاع، إلى أن ”تقرير التفقدية العامة في وزارة العدل، الذي لم يتم نشره يفضح التمكن الإخواني داخل الأجهزة القضائية، ودور الولاءات في إفساد القضاء وفي ضياع حقوق المتقاضين“.

ثروة الغنوشي

كما قالت إيمان قزارة، إن الهيئة وجهت رسالة إلى برلمانات العالم، لتشكيل لجان للتحقيق في ثروة رئيس البرلمان، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ووقف التعامل معه.

وأضافت أنّ “الهيئة قدمت شكوى للمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة، وطلبت تكوين لجان تحقيق في استقلال القضاء، استنادا إلى تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الذي يحتوي على مسائل خطيرة جدا، تهدد العدالة في تونس، وأيضا رسالة إلى برلمانات العالم، وطلبت تشكيل لجان للتحقيق في ثروات الغنوشي، وتوقيف التعامل معه باعتباره متورطا في الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي“، وفق قولها.