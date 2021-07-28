القضاء التونسي يحقق مع النهضة للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج

قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس، إن القضاء فتح تحقيقًا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، بينها حزبا النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها أموالًا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.

وأوضح أنه تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو/ تموز، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيّد، رئيس الوزراء، ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب، بأنها انقلاب.

وأضاف، أن التحقيق انطلق إثر شكوى من حزب التيار الديمقراطي، مشيرًا إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات، تكون حسب اجتهادات القضاة، وقد تصل إلى منع السفر، والسجن، وتجميد الأموال.

والحزب الثالث الذي يخضع للتحقيق هو حزب ”عيش تونسي“.

وحزب النهضة الإسلامي وحزب قلب تونس الذي يتزعمه قطب الإعلام نبيل القروي هما أكبر حزبين في البرلمان المجمد الذي تم انتخابه في سبتمبر/ أيلول 2019.

ويخضغ القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيون خاصة كبيرة، منذ فترة لتحقيق في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية.