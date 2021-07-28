تونس.. من هو راشد الخياري ولماذا تمت مداهمة منزله؟

شغلت عملية مداهمة منزل البرلماني التونسي راشد الخياري في محافظة منوبة، قرب العاصمة، مساء الثلاثاء، الرأي العام، خاصة أنها تزامنت مع القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ومن بينها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، ورفع الحصانة عن نوابه.

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن وحدات أمنية داهمت منزل البرلماني راشد الخياري في محافظة منوبة القريبة من العاصمة تونس، وذلك تنفيذا لمذكرة جلب في حقه من طرف القضاء العسكري على خلفية اتهامه _في وقت سابق_ للرئيس التونسي قيس سعيّد بتلقي تمويلات مشبوهة في الحملة الانتخابية عام 2019؛ ما اعتبرته المحكمة ”تآمرا على أمن الدولة“.

وأضاف المصدر، أن الوحدات الأمنية لم تعثر على البرلماني؛ ما اضطرها إلى إجراء عملية تفتيش واسعة طالت بيوت أقاربه وأصدقائه في محافظة منوبة ومناطق أخرى، لافتا إلى أن القضاء العسكري أصدر _منذ أيام_ مذكرة جلب ثانية في حق النائب بعد عدم تنفيذ المذكرة الأولى.

وكان القضاء العسكري فتح في الـ20 من نيسان/ أبريل الماضي تحقيقا في مقطع فيديو نشره البرلماني راشد الخياري على صفحته الرسمية في موقع ”فيسبوك“، ادعى فيه أن الرئيس التونسي حصل على تمويلات من جهات أمريكية في الحملة الانتخابية الماضية، وأصدر مذكرة جلب أولى اختفى على إثرها البرلماني.

وبعد أشهر من الاختفاء، ظهر الخياري في البرلمان منذ أسبوعين، زاعما أن القضاء العسكري استوفى التحقيقات وبرأه من التهم المنسوبة إليه، وظهر في مقطع فيديو ثان قبل عيد الأضحى، وهو بصدد التحريض على التظاهر ضد رئيس الدولة.

من هو راشد الخياري؟

ولد راشد الخياري (38 عاما) في محافظة نابل (شرق شمال البلاد)، وهو حاصل على دبلوم جامعي في الدراسات الإسلامية، ويقيم في محافظة منوبة المتاخمة للعاصمة تونس.

وتؤكد التقارير ذاتها، أن الخياري بدأ حياته المهنية في الإنشاد الديني، وكوّن فرقة موسيقية في هذا المجال، وذاع صيت الخياري عند انشغاله بالتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، وإشرافه على الموقع الإخباري ”الصدى“، الذي ركز الاهتمام على قضايا مثيرة للجدل، أغلبها يصب في أجندة التيارات الإسلامية، حسب الملاحظين.

وعرف الخياري بمواقفه المحافظة والقريبة من مواقف تيار الإسلام السياسي، على غرار رفض المساواة في الميراث، ومعاداة القيم التقدمية، وذلك قبل أن ينخرط بشكل رسمي في العمل السياسي ضمن ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، ليكون أحد نوابه إثر انتخابات 2019.

واستقال الخياري في كانون الأول/ديسمبر عام 2019 من كتلة ائتلاف الكرامة بسبب خلافات داخلية، لكنه بقي على تنسيق كامل مع كل أعضائها، وقد أثار جدلا واسعا من جديد في آذار/مارس الماضي، عندما نشر تسريبا صوتيا للقاء جمعه بالقيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد عمار.

كما أنشأ البرلماني المثير للجدل صفحة تحظى بمتابعة كبيرة على موقع “فيسبوك“ اسمها “ الغرف المظلمة“، تولى خلالها نشر العديد من التسريبات، التي استهدف بعضها البرلماني فيصل التبيني بتهم أخلاقية؛ ما أثار شكوكا واسعة لدى مراقبين بأن يكون الخياري تم توظيفه من قبل حركة النهضة الإسلامية في أحد الأجهزة الاستخباراتية.