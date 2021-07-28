بعد قراراته الاستثنائية.. هل يفتح قيس سعيد ملف الجهاز السري لحركة النهضة؟

اعتبر محللون أنّ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تدفع إلى فتح ملف الاغتيالات السياسية وعلاقتها بملف الجهاز السري لحركة النهضة وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.

واستند الرئيس التونسي في اتخاذ قراراته إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يجيز له اتخاذ ”تدابير استثنائية“ في حال وقوع ”خطر داهم يهدد أمن البلاد“.

ويعتبر متابعون للشأن السياسي والحقوقي في تونس، أنّ وضع النيابة العامة بيد رئيس الجمهورية في هذه الفترة المؤقتة يمثّل مناسبة لفتح الملفات القضائية التي تستّر عليها قضاة فاسدون أو تم إتلاف الوثائق الخاصة بها والتي تدين أطرافا سياسية بعينها، مشيرين إلى أنّ من أخطر الملفات في هذا السياق ملف الاغتيالات السياسية.

وقال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي لـ ”إرم نيوز“ إن هذا الملف يمثل مطلبا سياسيا وشعبيا، مشيرا إلى أن المواطنين الذين خرجوا يوم الـ25 من تموز/يوليو للمطالبة بإسقاط النظام ومحاسبة مَن تسبب في حالة الانهيار التامة التي تشهدها البلاد لم يغفلوا عن هذا المطلب، ودعوا إلى محاسبة من زرع الإرهاب في تونس ووفّر له الحاضنة السياسية والأمنية“ بحسب تعبيره.

وأضاف أن أحزابا سياسية سارعت _أيضا_ إلى طرح هذا الموضوع وفي مقدّمها الحزب الدستوري الحر، الذي أكد في بيانه ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر“، وكذلك حزب المسار الذي دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى فتح ملفات الفساد والإرهاب المتعلقة بأطراف داخل الحكم وفي مقدّمها ملف ارتباط حركة النهضة وقياداتها بالجهاز السري المتورط في الاغتيالات السياسية“.

وأكد العبيدي أنّ ”السياق العام مناسب للرئيس التونسي استنادا إلى الدستور، وإلى السند السياسي والشعبي الواسع الذي يجده في علاقة بهذا الملف“.

من جهته، قال المحلل السياسي سرحان الشيخاوي لـ ”إرم ينوز“ إن ”ملف الاغتيالات السياسية في تونس يمثّل مفتاحا لملفات الفساد الخطرة التي تطال سياسيين وشخصيات نافذة“، وإن ”فتح هذا الملف سيُسقط بقية الأوراق وسيسهل عملية مقاومة الفساد والضالعين في الإرهاب والاغتيالات التي طالت سياسيين وأمنيين وعسكريين على امتداد سنوات من حكم الإخوان“.

وأضاف الشيخاوي أن ”هناك إجماعا على أهمية فتح هذا الملف لا من جانب الأحزاب فقط بل المنظمات الوطنية التي تدعو إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في إراقة دم التونسيين“، مشيرا في هذا السياق إلى مسارعة اتحاد الشغل التونسي بالدعوة إلى إظهار حقيقة الاغتيالات السياسية، ومنها جريمة اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي“ وفق تعبيره.

وأكد المحلل السياسي محمد علي خليفة، لـ ”إرم نيوز“ أن ”وضع النيابة العامة تحت قيادة الرئيس التونسي قيس سعيّد تتيح له هامشا من التحرك لفتح هذا الملف الشائك، لا سيما بعد التطورات الأخيرة التي ورّطت حركة ”النهضة“ والقاضي المحسوب عليها البشير العكرمي، المكلف بقضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واكتشاف تجاوزات وخرق للقانون وإخفاء ملفات تدين الحركة“.

لكن خليفة اعتبر أن ”إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على النيابة العامة لا يعني سيطرته على الجهاز القضائي، الذي يبدي تمسكا بالاستقلالية ولم يصدِر _حتى الآن_ بيانا يبدي فيه موقفا واضحا من الإجراءات التي اتخذها سعيّد في علاقة بالسلطة القضائية“.

وبحسب خليفة، فإنّ ”فتح هذا الملف وعلى الرغم من أهميته فإنّه يمثل مقدمة لمسار طويل وشائك يتطلب إصرارا ومتابعة دقيقة وتمسكا بكشف الحقيقة وسندا سياسيا وشعبيا للمضي فيه إلى النهاية“ وفق قوله.