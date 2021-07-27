قرارات رئاسية جديدة في تونس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا، أنهى بموجبه مهام الكاتب العام للحكومة ومدير ديوان رئيس الحكومة، بجانب المستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات، إضافة إلى عدد من المكلفين بمأمورية في ديوان رئيس الحكومة.

وأفاد مصدر مسؤول لـ“إرم نيوز“، أنه ”من المنتظر صدور أوامر رئاسية جديدة لإعفاء عدد من كبار المسؤولين خلال الساعات القادمة“.

وبحسب المصدر، فإن ”المستشارين والمسؤولين المقالين سيحال جلهم إلى القضاء لمحاكمتهم بتهمة ”الاستثراء غير المشروع و نهب أموال الشعب“.

من جهته، أفاد مصدر أمني أن ”حملة إيقافات ستنطلق قريبا ضد عدد من البرلمانيين المجمدين والكوادر العليا في الدولة، قصد تقديمهم إلى المحاكمة بخصوص تهم فساد وتهرّب ضريبي، وشبهات إرهابية ملاحقين بها“.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”قرارات ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة تقضي بوضع عدد من الشخصيات رهن الإقامة الجبرية، واعتقال شخصيات أخرى يلاحقها القضاء في جرائم مختلفة“.

وأكد البرلماني الموالي لحركة النهضة راشد الخياري، في وقت سابق اليوم، أن ”وحدة خاصة تابعة للأمن الرئاسي، داهمت منزله في محافظة منوّبة اليوم بينما كان موجودا في مكان آخر“.

وكان القضاء العسكري قد أصدر بطاقة جلب ثانية منذ أيام ضد راشد الخياري، بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي زعم فيها حصوله على تمويلات مشبوهة في الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2019.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للزراعة والصيد البحري (منظمة اجتماعية) عبد المجيد الزار، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد لهم أن النيابة العامة ليست جهازا قضائيا، لكنها ستتولّى تقديم الملفات إلى القضاء، لتتوفر شروط المحاكمات العادلة لجميع المتهمين.

ونقلت الإذاعة الوطنية، عن عبد المجيد الزار أن الرئيس التونسي أكد لهم خلال لقائهم أمس، أنه ”لن يكون هو من يصدر الأحكام أو من يتولى الفصل في القضايا، إنما سيقتصر دوره على تقديم الملفات“، مضيفا أن الرئيس يعتبر أن ”هناك من استثرى على حساب الفقراء أو يتخفى وراء الحصانة وأنه يتعين تقديم هؤلاء للقضاء“، بحسب تعبيره.

🛑وأضاف عبد المجيد الزار، أن المنظمات الاجتماعية، ومنها اتحاد الشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين التي التقت رئيس الدولة أمس، طالبت بضرورة ألا تتجاوز الحالة الاستثنائية وتجميد البرلمان اكثر من المدة التي نص عليها الدستور، وهي 30 يوما.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر مساء الأحد بعض الإجراءات الاستثنائية، ومنها تجميد عمل البرلمان لمدة شهر، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور.

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، بينما قرّر في اليوم الموالي إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة، إعفاء وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع ابراهيم البرتاجي.