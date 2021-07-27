وزير خارجية المغرب ينقل رسالة من محمد السادس إلى الرئيس التونسي

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم، رسالة من ملك المغرب محمد السادس، نقلها إليه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي يزور تونس، وفق ما ذكره بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية أنّ ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتّعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج المغربي سلّم في إطار زيارة يقوم بها إلى تونس الرئيس قيس سعيّد رسالة شفوية من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية“.

وأشارت الرئاسة إلى أنه“تم التأكيد خلال اللقاء على روابط الإخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويًا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي، وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر“، بحسب تعبيرها.

ولم يذكر البيان موقفًا محددًا من قِبل المملكة المغربية إزاء تطورات الوضع السياسي في تونس.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تلقي ”سعيّد“ رسالة مماثلة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نقلها إليه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي يزور تونس أيضًا.

وجاء هذا الحراك بعد يومين من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد اتحاذ إجراءات استثنائية، لا سيما تعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وتعليق عمل الحكومة، وإعفاء رئيسها هشام المشيشي من منصبه، وتولي كامل صلاحيات السلطة التنفيذية، ورئاسة النيابة العامة.

واستند ”سعيّد“ في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينصّ على أنه“لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب“.

وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه“بعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا“.