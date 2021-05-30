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المنفي يبحث مع المبعوث الأمريكي ملف إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 12:36 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 12:40 GMT

المنفي يبحث مع المبعوث الأمريكي ملف إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مجموعة من القضايا بشأن ليبيا، أبرزها ملف إخراج المقاتلين الأجانب

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المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مجموعة من القضايا بشأن ليبيا، أبرزها ملف إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وجاء اللقاء بين المنفي ونورلاند، الذي يشغل كذلك منصب السفير الأمريكي لدى ليبيا، في تونس.

وقال نورلاند على صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر: ”نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر“.

وأضاف نورلاند ”كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.“

ويزور المنفي تونس حاليا لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة العديد من الملفات مع كبار المسؤولين التونسيين.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد بحث أمس السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ملف العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وكانت تونس قد استضافت نهاية 2020 مندوبين ليبيين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

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