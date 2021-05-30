المنفي يبحث مع المبعوث الأمريكي ملف إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مجموعة من القضايا بشأن ليبيا، أبرزها ملف إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وجاء اللقاء بين المنفي ونورلاند، الذي يشغل كذلك منصب السفير الأمريكي لدى ليبيا، في تونس.

وقال نورلاند على صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر: ”نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات الأخرى والمصالحة، وإخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر“.

1/2 السفير نورلاند في لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في تونس يوم السبت: “نقاش جيد حول مجموعة كاملة من القضايا بما في ذلك توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية و المؤسسات الاخرى، والمصالحة، واخراج المقاتلين الأجانب، والانتخابات في ديسمبر. #ليبيا pic.twitter.com/5SEIZjVUdW — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 30, 2021

وأضاف نورلاند ”كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة.“

2/2 كما ناقشنا تحسين الظروف الأمنية في الجنوب للتعامل بشكل أفضل مع قضايا مثل الاتجار بالبشر ووجود المرتزقة." #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) May 30, 2021

ويزور المنفي تونس حاليا لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة العديد من الملفات مع كبار المسؤولين التونسيين.