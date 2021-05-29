برلماني ليبي: المليارات ذهبت للمجرمين وبالقليل بني جيش له ترتيب عالمي

قارن عضو مجلس النواب الليبي جبريل اوحيدة، يوم السبت، بين الأموال التي صرفت للميليشيات وما قال إنه ”القليل“ الذي بني به الجيش الوطني الليبي.

وقال اوحيدة على صفحته في ”فيسبوك“ إن ”مئات المليارات ذهبت هباء منثورا لحسابات المجرمين، بينما بالقليل بنت القيادة العامة جيشا له ترتيبه العالمي“.

وأضاف معلقا على ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي يناقشها مجلس النواب حالياً: ”ويقولك اعتمد ميزانية للفاسدين“.

وتابع في منشور آخر: ”استعراض عسكري مهيب نعتز به وبقواتنا المسلحة التي بنيت بهمم الأبطال.. فلا أمل ولا عزاء للمشككين والمتخاذلين والعابثين بالوطن“.

وجاءت تعليقات اوحيدة تفاعلا مع العرض العسكري الضخم الذي أجراه الجيش الوطني الليبي، السبت، في بنغازي.