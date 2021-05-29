سقوط طائرة خلال عرض عسكري في بنغازي الليبية ومقتل قائدها

سقطت، اليوم السبت، طائرة عسكرية، خلال عرض نظمه الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في منطقة بنينا بضواحي مدينة بنغازي شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت فعاليات العرض العسكري الذي ينظمه الجيش الوطني الليبي، بحضور القائد العام المشير خليفة حفتر، وعدد من الضيوف، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق ”عملية الكرامة“.

وقال مصدر عسكري ليبي تحدث لـ“إرم نيوز“: إن الطائرة التي سقطت أثناء العرض ”هي من طراز ميج 21 ويقودها طيار يدعى العميد جمال بن عامر، وإن أسباب سقوطها لم تتضح بعد“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام: ”بن عامر كان يقوم بعرض جوي أثناء العرض العسكري وسقطت طائرته بعيدا عن مكان الاحتفال“.

وتابع المصدر: ”ربما يكون سقوط الطائرة بسبب خروجها عن تحكم الطيار بحكم الجاذبية.. من المعروف عن الطيار بن عامر جرأته في الاستعراض واختياره زوايا حرجة أثناء الطيران“.