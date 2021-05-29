انطلاق العرض العسكري للجيش الليبي في بنغازي بحضور حفتر ‎ (فيديو)

بدأت فعاليات العرض العسكري الذي ينظمه الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي الليبية، بحضور القائد العام المشير خليفة حفتر، وعدد من كبار الضيوف.

وتشارك في العرض الذي يقام بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة ودحر الإرهاب في بنغازي ودرنة والجنوب، وحدات من مختلف صنوف الأسلحة التابعة للجيش الوطني (بحرية وجوية وبرية).

https://www.facebook.com/LibyaMostakbal/videos/405510130452002

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، أن العرض العسكري الذي سينظمه الجيش ليس موجهًا ضد أحد.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: ”هذا الاستعراض لحماة الوطن، ولقدراتنا القتالية والتي من خلالها نستطيع أن ننفذ كل الواجبات المناطة بالمؤسسة العسكرية الليبية، ولا يستهدف أحدًا وليس تهديدًا لأحد“.

ووجه الجيش الوطني الليبي دعوة للسلطات الانتقالية، من أجل حضور العرض العسكري، فيما أعلنت الميليشيات في غرب البلاد أنها ستنظم عرضًا عسكريًا مقابلًا.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، انتقد النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، ما وصفها بـ“الاستعراضات العسكرية المنفردة“، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى عرقلة العملية السياسية في البلاد.