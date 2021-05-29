الرئيس التونسي يبحث مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ملفي الأمن والاقتصاد (فيديو)‎

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمّد المنفي، الذي يزور تونس، ملف العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أنّ المحادثات مع الرئيس التونسي، تناولت سبل التعاون في العديد من المجالات، ومن بينها المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.

وقال المنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إنه تدارس مع الرئيس التونسي الاهتمام المشترك بالقضايا المحلية، والدولية، وتم التداول في ملف العمالة الموجودة في البلدين، وسبل تيسير تنقلها بين البلدين.

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وأضاف المنفي أن ملف الاستثمارات بين البلدين، استأثر بحيز مهم من المباحثات، كما تمّ التطرّق إلى التعاون الثقافي والأكاديمي بين بلدين يجمعهما إرث حضاري وثقافي مشترك، حسب تعبيره.

وأكد المنفي أن اللقاء تطرق أيضا إلى وجوب التنسيق الأمني المشترك، خاصة أن المرحلة التي يعيشها البلدان تستوجب الاستقرار، مضيفا أن استقرار بلاده من استقرار تونس، والعكس صحيح.

ولفت المنفي إلى أن اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستشتغل على تذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، وستحيل تقاريرها إلى الوزراء وممثلي السلطة التنفيذية في البلدين.

من جهته اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك، أن الإرادة قوية لرفع العلاقة التاريخية بين البلدين، مذكرا بالعديد من المحطات التاريخية التي جمعت ين تونس وطرابلس.

وأعرب الرئيس التونسي عن دعم بلاده للمرحلة الانتقالية في ليبيا وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقال سعيد: ”نقف إلى جانب الليبيين لإعادة بناء مؤسسات بلدهم.. نعمل على تحقيق آمال شعوبنا في دول المغرب العربي“.

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي زيارة رسمية إلى تونس تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين، تتطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وخطوات المسار السياسي في ليبيا.

وكان الرئيس التونسي زار في آذار/مارس الماضي، العاصمة الليبية طرابلس، التي استقبلت كذلك رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الأسبوع الماضي في زيارة أثمرت جملة من الاتفاقيات الاقتصادية.

وكانت تونس قد استضافت نهاية 2020 مندوبين ليبيين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا.